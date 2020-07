Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că bazinul de înot de la Școala nr.3 nu se redeschide, fiindcă este prea riscant. El a declarat că au fost numeroase solicitări pentru reluarea activității bazinului, iar în urma consultării Direcției de Sănătate Publică s-a decis că acest lucru nu este posibil. Primarul a menționat că trebuie respectate măsuri drastice de protecție sanitară, iar printre acestea se numără respectarea unei distanțe de 12 metri între înotători.

