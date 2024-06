Uniunea Europeană a stabilit o strategie pentru a atinge o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în anul 2050, iar sustenabilitatea este un termen pe care îl auzim din ce în ce mai des în comunicarea companiilor. Dar oare antreprenorii din România au înțeles cu adevărat importanța acesteia?

75% dintre organizațiile care implementează schimbări sustenabile în activitatea lor reușesc să obțină și profit din asta, iar 52% dintre ele au șanse de a-și depăși profitul prezis pentru un an financiar datorită sustenabilității. La nivelul global de C-suite leaders (pozițiile de top management al unei companii), 75% dintre ei sunt de acord că sustenabilitatea aduce rezultate mai bune pentru business, iar 76% spun că sustenabilitatea este deja elementul central din strategia lor de viitor.

Totuși, 47% din liderii intervievați în studiul Beyond checking the box realizat de IBM spun că întâmpină dificultăți în a găsi fonduri pentru a realiza schimbări sustenabile. Vestea bună este că, pe plan local, există inițiative care nu doar ajută antreprenorii să înțeleagă mai bine rolul și aplicarea sustenabilității în business, dar și facilitează obținerea de fonduri verzi pentru IMM-uri.

O astfel de inițiativă este și Academia de Sustenabilitate, proiect inițiat de Social Innovation Solutions și susținut, încă de la început, de BCR – partener principal. Academia de Sustenabilitate este prima platformă din România care oferă IMM-urilor posibilitatea de a învăța, în mod gratuit, despre sustenabilitate, cum poate fi aceasta implementată în business și cum pot fi atrase fondurile verzi.

În mai 2023, atunci când am lansat Academia de Sustenabilitate, am plecat la drum cu gândul că România are neapărată nevoie de educație în ceea ce privește sustenabilitatea. La un an distanță, platforma a reușit să strângă peste 10.000 de IMM-uri care parcurg cursurile noastre și se bucură de o comunitate impresionantă de antreprenori și experți dintr-o multitudine de domenii. Suntem fericiți să continuăm acest proiect alături de BCR, partener principal al Academiei de Sustenabilitate, spune Ciprian Stănescu, președinte Social Innovation Solutions.

Alături de BCR, Academia de Sustenabilitate a dezvoltat un modul educațional dedicat finanțărilor verzi. Modulul setează o fundație relevantă pentru orice antreprenor care dorește să facă un pas în această direcție.

„Continuăm parteneriatul cu Academia de Sustenabilitate și dezvoltăm împreună conținut educațional ce poate fi accesat gratuit de către orice IMM din România. Suntem aproape de mediul de business și de antreprenorii preocupați de noile reglementări ce țin de raportare, creditare și ajustare a proceselor necesare dezvoltării durabile a companiilor și comunităților. Ne bucurăm să contribuim la o tranziție cât mai rapidă pentru companiile care vor să devină mai sustenabile.” adaugă Ioana Voinescu, Head of Sustainability la BCR.

Continuăm, alături de BCR, partener principal, să creăm și în 2024 cursuri dedicate celor mai importante industrii din România cu scopul de a ajuta cât mai multe IMM-uri să înceapă tranziția către sustenabilitate. Iar, pentru cei interesați de obținerea de fonduri verzi, pe www.academia-de-sustenabilitate.ro, există deja un modul educațional dedicat acestui subiect.

Despre Academia de Sustenabilitate

Academia de Sustenabilitate este un proiect marca Sustainable Futures inițiat de Social Innovation Solutions alături de Fundația Coca‑Cola, partener fondator, BCR, partener principal, și OMV Petrom, partener. Printre partenerii organizaționali se numără Ambasada Sustenabilității în România, Confederația Patronală Concordia, Romanian Business Leaders, Viitor Plus, Global Shapers Bucharest Hub, WWF România, CCIFER sau SNRB. Proiectul beneficiază de sprijinul organizațiilor internaționale SME Climate Hub, Exponențial Roadmap Initiative, The Rock Group, având ca partener academic Envisia. Academia de Sustenabilitate are o componentă de Advisory Board, un consiliu consultativ care joacă un rol esențial în asigurarea resurselor educaționale de înaltă calitate, relevante și actualizate, astfel încât IMM-urile să poată adopta cele mai bune practici în domeniul sustenabilității și să rămână competitive pe piață.