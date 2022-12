Vineri seară politiștii din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, în timp ce se aflau în exercitarea atributiunilor de serviciu, au fost sesizati despre faptul ca pe DN (E85) pe raza localitatii Balcauti, conducatorul unui autoturism a ieșit de pe carosabil, mașina fiind tractata pe marginea drumului.

A fost identificat conducatorul auto în persoana unui barbat de 52 ani, din Volovat, care emana halena alcoolica și manifesta un comportament specific persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice. S-a procedat la testarea conducatorului auto cu aparatul etilometru, în repetate randuri dar tara rezultat. Șoferul a fost condus la Spitalul Orașului Siret, unde i-au fost recoltate probe biologice de sange în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infractiunea de ,,conducere sub influenta alcoolului”.