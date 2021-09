Lucrători din cadrul Secției 2 Poliție, în timp ce se aflau in serviciul de patrulare pe raza satului Stamate, comuna Fântânele, jud. Suceava, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a autoturismului marca Mercedes.

După declinarea calității i s-au solicitat conducătorului auto documentele sale și ale autoturismului, ocazie cu care acesta a declarat că nu are la el documentele sale și ale autoturismului, declarând totodată că nu posedă permis de conducere.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0.86 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la S.J. de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava, unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Fiind verificat în baza de date s-a constatat faptul că șoferul nu posedă permis de conducere.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. de art. 336 alin. 1 C.P. și „conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere”, faptă prev. de art. 335 alin. 1 C.P ce urmează a fi soluţionat procedural de către lucrătorii PP Fântânele.