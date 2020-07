Un echipaj rutier din cadrul Poliţiei oraşului Siret a oprit pentru control pe strada 28 Noiembrie din localitate autoturismul condus de un localnic 24 de ani.

Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul de 24 de ani a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că, bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”, ce va fi soluţionat procedural.