Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a votat pentru oamenii care țin cu România și care vor lupta ca cetățenii țării noastre să fie tratați în mod egal ca toți ceilalți cetățeni ai Europei. ”Am votat pentru oamenii care țin cu România și care nu o să voteze niciodată în Parlamentul European împotriva României. Oameni care să aducă fonduri europene și să lupte ca cetățenii României să fie tratați în mod egal ca toți ceilalți cetățeni ai Europei”, a declarat Bejinariu.

