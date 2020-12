Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, care candidează pentru un nou mandat la alegerile din 6 decembrie, a transmis astăzi un mesaj de Ziua Națională a României arătând că ”această aniversare ar trebui să ne prilejuiască măcar o bucurie comună tuturor, să ne ofere certitudinea că suntem uniți măcar în speranțe comune, în valori și visuri pentru generațiile viitoare”. Bejinariu susține că ”bucuria Zilei Naționale e doar o clipa de lumină într-o tristețe care s-a cronicizat” constatând că ”s untem mai dezbinați ca niciodată, mai bolnavi și netratați, mai lipsiți de drepturi și mai năpăstuiți ca vreodată” și lansând îndemnul ”schimbați conducătorii, oameni buni!”. Iată mesajul complet:

„La mulți ani liniștiți, România!

La mulți ani cu sănătate, români!

Aniversările sunt momente la care împărtășim bucurie, nostalgia vremurilor bune si speranța ca viitorul va fi generos cu experiențe binefăcătoare!

Aniversarea Zilei Naționale ar trebui să ne prilejuiască măcar o bucurie comuna tuturor, să ne ofere certitudinea că suntem uniți măcar in speranțe comune, în valori și visuri pentru generațiile viitoare.

Astăzi celebrăm România, triumful continuității ei și frântura de istorie pe care o aduce în prezent fiecare român, dar bucuria Zilei Naționale e doar o clipa de lumină într-o tristețe care s-a cronicizat. Suntem mai dezbinați ca niciodată, mai bolnavi și netratați, mai lipsiți de drepturi și mai năpăstuiți ca vreodată! Liberalii ne conduc către prăpastie și ne explică, cinic, că trebuie să ne aplaudăm călăuzele.

Schimbați conducătorii, oameni buni! Ca să putem reînvia speranța, ca sa oferim o șansă copiilor noștri, ca să putem avea un trai mai bun si lideri cărora să le pese de viața omului de rând!

Pentru viitorul României si al nostru al tuturor, alegerile de duminică reprezintă șansa de a trimite liderii aroganți și incompetenți în opoziție. PSD-ul a știut mereu să genereze creștere economică, să aducă bunăstare și să se aplece asupra problemelor pe care le are românul simplu.

La alegeri să facem astfel încât viitorul nostru să fie mai bun!

La mulți ani Romania!”