Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, consideră că actualul Guvern al României va rămâne în istorie ca cel mai „întunecat guvern”. Eugen Bejinariu a susținut o declarație politică în care a precizat că până recent cele mai dureroase amintiri ale românilor erau legate de guvernările de dreapta mai vechi, de cea dezastruoasă a alianței CDR din anii 1996-2000, când România a intrat în haos iar bunurile ei au fost vândute pe nimic și de guvernarea alianței D.A. 2005-2012 când parte din liberalii de acum tăiau salariile romanilor, tăiau pensii și închideau spitale.

„Ceea ce se petrece acum cu o nouă guvernare de dreapta, o coaliție de nevolnici, cu răzbunare pe oamenii care la alegeri spun mereu că își doresc PSD, depășește cele mai sumbre predicții pe care le-am avut despre felul în care dreapta își poate bate joc de soarta oamenilor. Am fost singura țară din lume care și-a arestat în spitale, un an de zile, oamenii fără nici un fel de simptome, suntem singura țară din lume care nu a desfășurat campanie extinsă de testare a populației, suntem singura țară din lume care a avut școlile închise un an, suntem singura țară din lume care mai transformă spitale normale în spitale exclusiv dedicate Covid, suntem singura țară din lumea civilizată care nu a autorizat testele rapide, suntem singura țară din lumea civilizată în care cei decedați au fost aruncați dezbrăcați, în saci de plastic și îngropați fără ca familia să-i poată măcar vedea. Suntem singura țară din lume unde guvernanții vorbesc populației cu țâfnă, lipsit de empatie, arogant, sfidător. Cei plătiți de noi să găsească soluții ne ceartă, ne învinovățesc, ne pedepsesc”, a declarat Eugen Bejinariu.

El a adăugat că guvernanții țărilor europene și-au prezentat scuze către popoarele pe care le conduc pentru măsuri greșite, pentru exagerări și pentru neîmpliniri, în timp ce guvernanții actuali din România „au ochii goi, ni se adresează trufaș și etern amenințător, ne acuză pe noi pentru neștiința lor, se răzbună pe noi pentru catastrofele cauzate de ei”. ”Cu mintea orbită de „like”-urile fermelor lor de troli de pe rețelele sociale, guvernanții sfidează zeci de mii de oameni ieșiți în stradă pentru că nu mai au loc de muncă, nu mai au dreptul la sănătate și pentru că li s-a furat și demnitatea ultimului drum. Este revoltător, e subuman și criminal felul în care partidele coaliției PNL-USRPLUS-UDMR conduc țara!

Istoria ne-a învățat că aroganța costă cel mai mult și că a sfida durerea oamenilor este greșeală de căpătâi. Nu poți conduce oameni cu privirea tâmpă și vid în loc de suflet. Nu poți conduce o țară îndatorând-o păgubos pe zeci de ani și sufocând economia în timp ce trupurile și mințile oamenilor sunt sfârtecate de necazuri medicale și depresie mereu acutizată. Veți plăti pentru tot ceea ce pricinuiți oamenilor și traiului nostru mai amar acum decât vreodată în trecut. Veți rămâne în istorie ca cel mai întunecat guvern și veți fi etern legați de cele mai urâte amintiri ale multor generații de oameni pe care astăzi îi biciuiți cu aroganța voastră sfidătoare”, a încheiat Bejinariu.