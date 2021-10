Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, consideră că liderul USR, Dacian Cioloș, proaspăt desemnat de președintele Klaus Iohannis să formeze viitorul Guvern, pe care l-a numit ”liderul Guvernului Zero din 2016” va avea dificultăți la formarea ”Guvernului Zero Bis”. Bejinariu a arătat că va fi greu pentru că USR nu a construit nimic până acum cu doar au criticat și demolat. Parlamentarul social democrat se întreabă retoric ”cum să conducă Guvernul care va trebui să gestioneze fonduri europene generoase un om care a condus guvernul cu zero fonduri europene atrase?”.

”Nimeni nu își dorește să facă parte din Guvernul Zero Bis. Dacian Cioloș, acest politician cu pretenții, dar niciodată trecut prin examen electoral individual, liderul Guvernului Zero din 2016 și celebrul care a candidat din partea unui partid pe care îl sabota, este acum numit să construiască o majoritate. Va fi greu, căci el si partidul pe care acum îl conduce, USR, n-au construit nimic; au criticat, au contestat, au dărâmat (inclusiv propriul guvern, prin moțiune), dar n-au construit niciodată. Ei nu știu și nu pot să adauge valoare, să creeze, să armonizeze; știu doar să îi încurce pe cei care pot. Ei știu doar să ridice amenințător pumnul acolo unde ceilalți întind o mană, pot doar să arate (cu) degetul acolo unde mâinile celorlalți trudesc fără grija reclamei, ei știu doar scandal, acuzații și sloganuri în timp ce oamenii responsabili caută liniștea în care se poate construi durabil, ei știu să se îngrijească de poză în timp ce noi ceilalți întoarcem capul de la formă și ne preocupăm conștiincios de fondul problemelor. Cum să conducă guvernul care va trebui să gestioneze fonduri europene generoase un om care a condus guvernul cu zero fonduri europene atrase? Cum să rezolve problemele pandemiei un guvern alcătuit de partidul care a creat dezastrul pe care îl trăim astăzi? Cum să găsească soluții pentru criza energiei, a facturilor și a sărăcirii românilor un partid preocupat doar de soarta celor care câștigă mult? Ne va costa pe toți aventura politică a partidelor din coaliția care și-a asumat acum un an guvernarea. Vom agoniza în continuare, vom vedea bolnavi disperați și oameni care nu își mai pot acoperi costul vieții. Va urca spirala prețurilor și va coborî abrupt nivelul de trai. Tot ceea ce a construit guvernarea PSD în trecut s-a năruit deja, economia se va îndrepta către colaps și oamenii își vor pierde complet speranța că țara lor s-ar putea îndrepta în direcția corectă. Vom vedea zilele viitoare daca un partid care a excelat în a demola orice competitor politic poate construi o echipă de guvernare. Dacă nu va reuși, avem confirmarea că oricât ar fi de meșteșugit rafinată poza lor, imaginea este totuși un aspect secundar, ea vine în urma faptelor și acestea contează mai mult. Dacă va reuși, vom avea după cinci ani Guvernul Zero Bis!”, a declarat Eugen Bejinariu.