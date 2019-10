Pact pentru Bunăstarea Românilor. Aceasta este propunerea făcută de PSD prin vocea deputatului PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, tuturor competitorilor politici. Concret este vorba de un contract care stipulează faptul că toate partidele ce s-ar putea succeda la guvernare trebuie să se angajeze în fața populației că nu vor tăia pensii, salarii, că nu vor defavoriza micile companii, că nu vor afecta activitățile independente, că nu vor neglija tinerii întreprinzatori. Bejinariu a făcut referire la acest tip de contract în cadrul unei declarații politice pe care a susținut-o astăzi în Plenul Camerei Deputaților, declarație pe care o prezentăm integral în cotinuare.

”Exista multe voci care spun ca au disparut granitele intre ideologii si ca orientarea politica stanga si dreapta nu sunt la fel de diferite cum suna, in teorie, doctrinele lor. E oarecum adevarat, daca privim retorica si viziunile neo-marxiste ale unor partide- USR, Plus- care in mod ciudat sunt percepute de publicul romanesc a fi partide de dreapta.

Nu este insa adevarat daca privim retrospectiv, oricat de critic, la conduita Partidului Social Democrat. Si retorica noastra, dar mai ales faptele au aratat mereu, consecvent, ca slujim viziunea de centru-stranga, ca ne pasa de traiul tuturor, ca ajutam substantial categorii defavorizate, ca intelegem importanta tesutului social – bazat pe fundamentul “piramidei”, respectiv pe conditiile de munca si viata ale celor mai multi.

Ne-au preocupat mereu pensiile si salariile oamenilor, evolutia comunitatilor in ansamblu si nu numai a elitelor, ne-a preocupat eradicarea graduala a saraciei si felul in care statul serveste cetateanul.

Guvernul PSD, oricare ar fi fost acela dupa Decemebrie 1989, Guvernul in care eu am servit interesele romanilor intre 2000 si 2004, cele care au urmat in gestionarea unui prim ministru social-democrat au dovedit preocupare autentica fata de ideologia careia apartinem, fata de asteptarile si nevoile oamenilor, fata de misiunea pe care acestia ne-au incredintat-o.

Ori de cate ori ne referim la cresterile de pensii si salarii de care ne-am ingrijit noi PSD, competitorii politici ne intreaba de autostrazi, ca si cum vreunul din cei 10 ministri ai transporturilor pe care dreapta i-a succedat la putere se poate lauda cu macar 100 de km realizati in mandatul sau. Ori de cate ori demonstram cu fapte si cifre cresterea economica record in mandatele sociale-democrate, competitorii politici vorbesc despre schimbarile pe care doresc sa le faca in justitie, ca si cum n-ar fi fost suficient de anti-democratic faptul ca au operat cea mai substantiala modificare de politici judiciare prin asumarea raspunderii privind Codurile si nu prin dezbatere parlamentara.

Ori de cate ori prezentam felul concret in care politicile noastre social-democrate sustin obiectivele capitalului romanesc in afaceri, competitorii nostri de dreapta deviaza discutia catre orientarea spre vest a Romaniei, ca si cum nu PSD ar fi partidul care s-a ingrijit consecvent si coerent, cea mai indelungata perioada in ultimii 30 de ani, ca Romania sa fie integrata in UE si NATO, ca Romania sa isi pastreze rolul activ contributiv in cel mai important parteneriat strategic pe care il putem avea, cel cu SUA.

Noi spunem ca facem, facem si spunem ca vom face in continuare in timp ce retorica zgomotoasa si inselatoare a PNL, USR, PLUS si a altor activisti politici se limiteaza la a ne critica. Ne-a fost greu sa ne imaginam, dar am constatat ca minciunile propagate agresiv reusesc sa intoxice chiar si realitatea pe care oamenii au simtit-o in buzunarele lor si in nivelul de trai.

Pentru ca viitorul sa separe faptele de retorica goala si pentru ca oamenii sa stie cine sunt cei cu adevarat preocupati de soarta lor, Guvernul condus de Primul Ministru Viorica Dancila si prin intermediul acestuia Partidul Social Democrat au propus competitorilor politici un Pact pentru Bunastarea Romanilor. Am lansat propunerea ca toate partidele ce s-ar putea succeda la guvernare sa se angajeze in fata populatiei ca nu vor taia pensii– noi ne angajam sa le crestem in continuare- ca nu vor taia salarii- noi ne angajam sa le crestem in continuare, ca nu vor defavoriza micile companii- noi ne angajam sa le sustinem in continuare, ca nu vor afecta activitatile independente- noi ne angajam sa le protejam in continuare, ca nu vor neglija tinerii intreprinzatori – noi ne angajam sa-i sprijnim in continuare! PSD a propus acest angajament tuturor partidelor politice din Romania astfel incat dincolo de ideologii si cuvinte sa ne asumam in scris faptul ca ne ingrijim concret si masurabil ca viata oamenilor sa fie mai buna. Noi, PSD, ne-am asumat! Ei, PNL, USR, Plus, refuza! Noi am semnat acest contract cu romanii, ei refuza! Romanii isi vor da, fiecare, propria semnatura la vot!”