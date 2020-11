Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, consideră că actualul Guvern PNL refuză să prezinte proiectul de buget pentru anul 2021 pe motiv că vor mări taxele și vor diminua veniturile românilor. Eugen Bejinariu a spus că dacă ar da la o parte prioritățile electorale, Guvernul PNL ar descoperi preocupările oamenilor așa cum reies ele din fiecare sondaj și din fiecare conversație, respectiv sănătatea și grija zilei de mâine. „Oamenii sunt îngrijorați de pierderea locurilor de muncă, de veniturile lor, de salarii, de pensii, de traiul pe care și-l pot asigura pentru ei și familie. Cu alte cuvinte oamenii vor să știe cum arată bugetul țării pentru anul ce vine și au dreptul să afle ce pregătesc pentru ei guvernanții”, a spus deputatul social democrat. El consideră că actualul Guvern PNL sfidează Parlamentul care este unica expresie legitimă a democrației și amăgește electoratul care este dramatic afectat de o teribilă criză sanitara. „Guvernul se eschivează, minte, amână și face un joc mârșav cu viețile celor pe care îi conduce. Guvernul liberal a împrumutat România până la cote inimaginabile, pentru generații care încă nu s-au născut, a luat bani cu împrumut la dobânzi înrobitoare precum statele eșuate, a refuzat să aplice legi care aduceau oamenilor pensii mai mari și venituri care să le facă viața mai bună; banii împrumutați s-au năruit în corupția liberală, incompetența liberalilor ne-a făcut mai bolnavi și mai săraci”, a spus Eugen Bejinariu. Deputatul PSD de Suceava a subliniat faptul că Guvernul refuză să iși îndeplinească obligația de a prezenta bugetul anului viitor pentru ca vor mări taxe, vor subția veniturile românilor, vor implementa austeritatea ucigătoare pe care guvernele de dreapta au mai aplicat-o românilor. „Oamenii știu că PSD este singurul partid care s-a îngrijit cu adevărat de traiul lor, de salarii mai bune și de pensii mai mari. Oamenii știu că noi vrem și am putut de fiecare dată să le aducem vești mai bune pentru viața lor, oamenii știu că noi ne îndeplinim promisiunile și cred în programul nostru de guvernare. Refuzul liberalilor de a prezenta bugetul înainte de alegeri este semnul că ceea ce pregătesc pentru viața românilor în 2021 este o strategie dură de a-i taxa mai mult și de a-i face mai săraci. Oamenii știu, văd, înțeleg și îi vor sancționa la vot”, a încheiat Eugen Bejinariu.

