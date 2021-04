Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, i-a atras atenția ministrului sănătății Vlad Voiculescu, cu privire la faptul că personalul din centrele de vaccinare anti-covid nu au fost plătite de trei luni. „Cu referire la măsurile legale privind plata personalului medical din centrele de vaccinare și având în vedere faptul că aceste plați au întârziat mai mult de trei luni vă solicit răspunsuri explicite așa cum le datorați tuturor cetățenilor României și personalului medical a cărui activitate este coordonată de ministerul pe care îl conduceți”, a spus Eugen Bejinariu într-o întrebare adresată ministrului sănătății. Bejinariu a amintit că în data de 16 martie 2021, ministrul sănătății „a răspuns arogant și iresponsabil” la somațiile publice adresate inclusiv de premierul Florin Cîțu, spunând că personalul medical din centrele de vaccinare nu a primit banii cuveniți legal pentru această activitate „din cauza unui funcționar public din Ministerul Sănătății”, precizând că “acestea nu sunt lucruri pe care le face ministrul”.

„Cetățenii județului Suceava, pe care îi reprezint în Parlamentul României au trăit cea mai cumplită experiență a pandemiei. Medicii din județul Suceava, pe care îi reprezint de asemenea sunt de mai bine de un an supra-solicitați, epuizați și văduviți de resurse elementare pentru a-și face în continuare datoria. Personalul medical din centrul de vaccinare al spitalului municipal Rădăuți, alături de toți cei implicați în eforturile campaniei de vaccinare așteaptă in continuare banii pe care acum o lună ați promis public că îi vor primi <in câteva zile>”, a spus deputatul PSD de Suceava.

În aceste condiții, Eugen Bejinariu i-a solicitat ministrului Vlad Voiculescu să spună ce măsuri concrete a dispus astfel încât plățile datorate de mai mult de trei luni către personalul medical din centrele de vaccinare să se efectueze rapid și ritmic. De asemenea, deputatul sucevean vrea să afle și care sunt datele concrete la care își vor primi banii atât personalul medical din centrul de vaccinare al spitalului municipal Rădăuți, cât și al celorlalte centre de vaccinare din județul Suceava, dar și ce măsuri a luat ministrul sănătății astfel încât aceste întârzieri să nu se repete în lunile viitoare. Eugen Bejinariu l-a întrebat pe ministrul Voiculescu și despre măsurile luate astfel încât persoanele din subordine să învețe rigoarea profesională și să fie trase la răspundere pentru “greșeala” de a întârzia plățile către mii de cadre medicale, timp de mai bine de trei luni. Nu în ultimul rând, deputatul PSD de Suceava mai vrea să afle de la ministrul sănătății în ce fel sunt corelate graficul etapelor de vaccinare a populației cu graficul plăților către personalul medical din centrele de vaccinare, ca timp și resurse.