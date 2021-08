Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, constată că ultimele sondaje de opinie arată că ”la mai puțin de un an de la alegeri chiar mai mulți oameni decât ne-au votat atunci își doresc revenirea PSD-ului la putere”. În opinia parlamentarului social democrat, dezamăgirea față de cei care conduc astăzi s-a transformat în nemulțumire cronică. PSD-iștii,a spus Bejinariu, au fost totdeauna ancorați în realitatea vieții de zi cu zi, au păstrat totdeauna legătura autentică și solidă cu oamenii, s-au preocupat și ocupat neobosit de aspecte concrete ale traiului lor. ”Incompetența celor care administrează astăzi țara, trufia lor, felul arogant și sfidător în care se comportă, gafele, minciunile, lipsa lor de școală, viciile și infracțiunile care le însoțesc biografiile i-au dezvăluit pe „oamenii noi” din politică a fi, de fapt, niște impostori”,a spus deputatul sucevean. El a adăugat că PSD-iștii n-au mimat niciodată că ar fi niște îngeri imaculați, s-au prezentat în fața oamenilor firesc, asumat, fără să-și cosmetizeze biografiile, fără să demonizeze adversarii politici, fără manifestări radicale sau extremiste, cu accent pe competență, așa cum au demonstrat mereu. ”Revelația că cei care se prezentau ca apostoli ai moralei neîntinate sunt, în fapt, niște ipocriți cu tupeu, ne coboară pe toți, ca societate, în prăpastia lipsei de speranță. Penalii puterii care au scandat ani de-a rândul „fără penali” sunt exemple odioase ale imposturii”, a menționat Eugen Bejinariu.

Prezentăm integral declarația politică a deputatului PSD de Suceava, Eugen Bejinariu

”Știm și fără ajutorul sociologilor că oamenii sunt nemulțumiți, că traiul lor e mai rău și că iluziile unora legate de performanța guvernării de dreapta/stânga PNL-PLUSR s-au transformat în frustrări. Nu era nevoie de sondaje ca să știm ca oamenii apreciază mai mult PSD și își aduc aminte de faptul că noi conduceam mult mai eficient țara. Nu ne trebuie neapărat radiografii ale sondajelor de opinie ca să constatăm că partidele de la putere se prăbușesc chiar și în ochii celor care le-au votat. Noi, PSD-iștii am fost totdeauna ancorați în realitatea vieții de zi cu zi, am păstrat totdeauna legătura autentică și solidă cu oamenii, ne-am preocupat și ocupat neobosit de aspecte concrete ale traiului lor. Incompetența celor care administrează astăzi țara, trufia lor, felul arogant și sfidător în care se comportă, gafele, minciunile, lipsa lor de școală, viciile și infracțiunile care le însoțesc biografiile i-au dezvăluit pe „oamenii noi” din politică a fi, de fapt, niște impostori. Noi PSD-iștii n-am mimat niciodată că am fi niște îngeri imaculați, ne-am prezentat în fața oamenilor firesc, asumat, fără să ne cosmetizam biografiile, fără să demonizăm adversarii politici, fără manifestări radicale sau extremiste, cu accent pe competență, așa cum am demonstrat mereu că avem. Noi am încercat să dovedim de fiecare dată că avem calități care sunt mai importante pentru oameni decât defectele manifestate ocazional și alegerile ne-au dat totdeauna dreptate. Ne dau dreptate și acum sondajele de opinie. La mai puțin de un an de la alegeri chiar mai mulți oameni decât ne-au votat atunci își doresc revenirea PSD-ului la putere. Dezamăgirea față de cei care conduc astăzi s-a transformat în nemulțumire cronică. Îngerii imaculați nu trăiesc printre oameni și nu există nimeni care să dețină monopolul moralei, al eticii sau al integrității. Revelația că cei care se prezentau ca apostoli ai moralei neîntinate sunt, în fapt, niște ipocriți cu tupeu, ne coboară pe toți, ca societate, în prăpastia lipsei de speranță. Penalii puterii care au scandat ani de-a rândul „fără penali” sunt exemple odioase ale imposturii. Cum să promiți populației performanță când numești în funcții de răspundere oameni fără școală și fără priceperi? Cum să ridici ștacheta moralei când oamenii de la vârf au un trecut găunos, dosare penale și prăpăstii în biografii? Cum să conduci asumat țara când singura semnătură a unor miniștri este aceea de a-și delega semnătura unor marionete din planul doi, care să-si asume pentru ei decizii corupte? Cum să iei măsuri legate de traiul a 99% din români, când tu știi, descrii și îți pasa doar de soarta celor 1% din oameni care au salarii de 3000 de euro? Ați mimat voi „oamenii noi” ai politicii că sunteți icoane de moralitate, iar prăbușirea voastră este cu atât mai zgomotoasă cu cât vine mai de sus, de unde v-ați cocoțat imaginea falsă. Ați pozat în știutori, competenți și destoinici, iar lucrurile arată cu atât mai dezastruos cu cât n-aveți habar de problemele reale ale românilor și vă ocupați doar de subiectele meschine de pe agenda personală. Vorba premierului: n-ar fi reușit niciodată PSD-ul să vă prezinte oamenilor la adevărata voastră valoare așa cum reușiți să vă dezvăluiți voi înșivă, unii pe ceilalți și fiecare pe sine!”.