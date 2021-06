Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, consideră că miniștrii guvernului PNL-PLUSR conduc România cu minciuni aruncate într-un ritm mai alert decât poate verifica publicul.

Eugen Bejinariu a făcut afirmația într-o declarație politică în Parlament, pe care o prezentăm în totalitate:

„După ce Guvernul Orban ne-a certat zilnic, un an de zile, ne-a amenințat și a învinovățit populația pentru toate eșecurile lor în gestionarea pandemiei, a venit guvernul Cîțu care ne descrie, tot zilnic, o viață mai roz decât cea pe care o avem și o putere de cumpărare crescândă care, de fapt, n-are nimic în comun cu felul în care creșterea prețurilor a afectat deja buzunarele românilor. Am trecut de la un guvern de ciocli care ne prevestea zilnic apocalipsa, care ne-a aplicat amenzi neconstituționale, a internat forțat în spitale oameni care nu aveau nevoie de tratament, a închis piețele și a condamnat țăranii să-și vândă în gerul iernii fructele și legumele degerate ca mâinile lor, am trecut de la un guvern nesimțitor și barbar, la guvernul actual – debordând de optimism, de entuziasm și de accese triumfaliste, dar complet desprins de realitate. Miniștrii guvernului PNL- PLUSR conduc Romania cu slogane așezate în cartoane uniforme pe Facebook, cu minciuni aruncate în ritm mai alert decât poate verifica publicul, cu aroganța specifică prostului care se știe, totuși, adorat de propria galerie și cu o înfricoșătoare trufie. Țâfna îmbufnată și amenințătoare a guvernului Orban a fost înlocuită cu țâfna solară și triumfalistă a unor ageamii calici care au ajuns să stăpânească lumea și banii. S-a ales praful de promisiunile lor de debirocratizare. Au numit acoliți politici în funcții pe care altădată clamau că trebuie numiți profesioniști, au înlocuit oameni competenți cu amatori penibili, doar pentru că aceștia din urmă le-au lipit lor afișe în campanie și pentru că au știința deturnării de fonduri publice către ONG-uri în care s-au antrenat împreună pentru bunăstarea ce va să vina odată cu instalarea lor la putere. Au coborât limbajul în prăpastia indecenței în care n-a fost niciodată in ultimii 30 de ani, au golit de substanța demnitatea publică și au compromis noțiunea de demnitar.

Guvernanții de la PNL-PLUSR urăsc oamenii și nu ezită să demonstreze că ei vorbesc doar cu electoratul lor, firav, că le pasă doar de critica propriei galerii, de pe Facebook, că ei construiesc viitorul doar pentru cei care seamănă cu ei: puțini, văduviți de empatie și precari intelectual. Ei vorbesc doar cu tinerii puțin-știutori, căci altfel nu se explică seninătatea cu care ne-au anunțat că maturii zilelor noastre trebuie să se pregătească să plece din câmpul muncii direct la cimitir. Ne-au anunțat asumat că pentru generațiile acum active moartea va veni înaintea pensiei. Iar oamenii care spun și pregătesc asta sunt încă în funcție și nu au prezentat scuze publice! Guvernul PNL-PLUSR nu contenește să critice trecutul, dar se laudă, în fapt, cu realizări pe care PSD-ul le-a făcut posibile din trecut până astăzi. N-au adus fonduri din cele disponibile la nivel european, dar ne anunță încasări din fonduri pe care le-a contractat guvernul nostru. Au trâmbițat luni de zile binefacerile PNRR-ului, dar au eșuat lamentabil chiar și în tentativa lor ipocrită de aduce bani oricât de scumpi pentru clienții lor politici.

Ministrul Fondurilor Europene din Guvernul Zero, cel din 2016 condus de Dacian Cioloș este responsabilul Guvernului Cîțu pentru a aduce fondurile de restructurare si reziliență. Ori de cate ori s-ar înmulți eforturile unui zero, rezultatul este același: un mare și rotund vid! Cu aceeași atitudine precum a guvernului tehnocrat din 2016, cu aceiași oameni, cu aceeași solemnă nepăsare față de problemele reale ale oamenilor și ale economiei, cu aceeași impostură a unor incompetenți deghizați în pricepuți administrativ, cu aceeași aviditate de funcții și bani pentru propria gașcă și cu aceeași aroganță perdantă Guvernul Cîțu se profilează decis a fi reluarea unui eșec și a deveni Guvernul Zero Bis!”