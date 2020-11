Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a declarat că actuala guvernare, prin ministrul liberal Florin Cîțu, a împrumutat România într-un an mai mult decât toate guvernele din ultimii 20 de ani. Eugen Bejinariu a spus că memoria românilor este agresată cu zgomot de campanie electorală și declarații belicoase ale guvernanților, „dar e greu să uităm că ne-au promis măsuri care să ajute economia și ne-au prezentat soluții care vor scoate România din prăpastia crizei”. „Ne-au oferit doar vorbe! Minciuni! Amăgiri! O vreme am crezut cu toții că liberalii dau dovadă doar de neștiință, dar ei dovedesc, în fapt, rea-credință, premeditare și tupeu consecvent de a ne convinge că realitatea noastră este alta decât cea pe care o trăim. Ministrul liberal al finanțelor a împrumutat România într-un an mai mult decât toate guvernele în 20 de ani, îngropând țara în datorii pe care nici copii copiilor noștri nu vor izbuti să le plătească. În tot acest timp ne-au păcălit cu cifre ca la „alba-neagra”, povestindu-ne despre situația „roz” a economiei românești în comparație cu celelalte țări europene”, a precizat deputatul PSD de Suceava. El a adăugat că actualul Guvern i-a mințit pe români timp de un an despre deficit minimal și despre revenirea în „V” a economiei, pozând, și la propriu prea des, în campioni europeni ai priceperii de a administra o țară.

„A apărut, între timp, dușul rece al cifrelor oficiale Eurostat. Ele ne arată că România suferă a doua cea mai mare prăbușire a economiei din Europa. Suntem pe podiumul celor mai prost guvernate țări ale continentului nostru. Nici vorbă de curbă abruptă a revenirii economice, dimpotrivă, ne afundăm în prăpastia din care toate celelalte țări au știut sa iasă. Economia românească a scăzut cu 6%. Țări la care ne uitam cu îngrijorare, care au agonizat luni de zile, au lideri competenți care s-au îngrijit de economie și de oameni, au aplicat soluții eficiente și astfel observăm, tot din cifre oficiale, că economia Poloniei a scăzut cu doar 2%, economia Ungariei a scăzut cu doar 4,7%, economia Italiei a scăzut cu doar 4,7%, a Bulgariei cu doar 5,2%, a Slovaciei cu doar 2,2% și radiografia neputinței romanești se vede cu fiecare exemplu al celorlalte țări europene”, a explicat Eugen Bejinariu.

Deputatul PSD de Suceava a criticat, astfel, tupeul nemărginit cu care guvernanții liberali mistifică realitatea, acesta fiind dublat de un cinism năucitor. „Felul triumfalist în care vorbesc despre realizările lor, în contradicție flagrantă cu agonia pe care o trăim, îi face nu doar iresponsabili și inadecvați la conducerea țării, ci complet indezirabili. Votul oamenilor in 6 decembrie trebuie să înlăture năpasta liberală care a acaparat România în vreme de criză”, a încheiat Eugen Bejinariu.