Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a susținut o declarație politică în care arată faptul că „premierul penal” al României, Florin Cîțu, încercă să explice unei țări cu milioane de oameni care trăiesc la limita subzistenței, că ei de fapt se bucură de un înalt nivel de trai.

Vă prezentăm în continuare declarația politică a deputatului PSD Eugen Bejinariu:

„Oamenii noi ai politicii de dreapta-stânga, cei care conduc astăzi țara au acuzat ani de zile PSD-ul, în fals, pentru faptul că ar fi angajat oameni pe criterii politice în funcțiile publice. Istoria factuală arată ca PSD-ul a angajat oameni pe criterii de competență, căci doar astfel s-a putut întâmpla ca guvernările noastre să fie singurele care au adus progres, bunăstare, creștere economică robustă și stabilă. Suntem, totodată singurii care am îndreptat prompt greșeli, acolo unde s-a dovedit că oamenii selectați nu întruneau criteriile de excelență profesională. Am fost și noi curioși să vedem în ce fel își vor îndrepta guvernanții propriile greșeli ale politizării funcțiilor publice. Am constatat că minciunile lor electorale sunt toxice și păguboase. Dincolo de faptul că în ultimul an s-au angajat în funcții publice peste 7000 de funcționari, că aparatul guvernului este mult mai stufos și fiecare ministru și-a recompensat prietenii cu locuri de muncă bine plătite, dincolo de devoalarea faptului că avem în funcțiile de răspundere ale statului oameni fără școală, din ce în ce mai slabi, mai superficiali și mai împiedicați, dincolo de faptul că PNL-PLUSR își afișează dezinvolt oamenii lor de vârf cu probleme penale, că își calcă sfidător în picioare toate promisiunile și enunțurile trecute, dincolo, deci, de întreaga mizerie pe care au adus-o la lumină luptele lor interne de partid, aflam de la primul ministru că „Este ok să numești în funcții publice oameni în care ai încredere”. Declarația publică a premierului ne spune explicit că nici nu își pun problema competenței atunci când vine vorba despre angajări în funcții de decizie ale statului, ne spune că apartenența la propria gașcă este criteriul de selecție, ne explică toate concursurile lor trucate pentru funcțiile publice în care își numesc oamenii de casă, ageamii loiali, ne explică și criteriul delegărilor de competentă ale unor miniștri pentru care semnează, de fapt, prieteni de încredere, ne spune că ipocrizia lor mizerabilă se transformă în tupeu nemărginit în clipa în care se instalează la putere. Același tupeu sfidător îl face pe primul ministru să explice unei țări cu milioane de oameni care trăiesc la limita subzistenței, că ei de fapt se bucură de un înalt nivel de trai, că salariile românilor depășesc 1000 de euro și că sunt tare mulți cei cu salarii peste 3000 de euro. În zile în care romanii constată că factura lor de energie aproape că s-a dublat, când banii lor valorează mult mai puțin în timp ce toate prețurile cresc, când crește inflația, crește datoria publică, crește deficitul balanței comerciale și-n general vin în cascadă veștile proaste, în aceste zile sumbre guvernanții fac declarații triumfaliste și ne explică faptul că realitatea nu e cea pe care o trăim, ci cea pe care ne-o descriu ei în postări pe rețele sociale. Cu cine și despre cine vorbește, oameni buni, premierul penal al acestei țări aflate in agonie?”

Eugen Bejinariu