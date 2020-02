Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a ținut să respingă în cadrul unei conferință de presă, ideea care circulă inclusiv în județul Suceava că PSD și PNL au o înțelegere privind declanșarea alegerilor anticipate. ”Eu vreau să vă spun că noi am fost forțați în această privință în sensul că a venit Guvernul cu o asumare în fața Parlamentului prin care propunea alegerea primarilor în două tururi. Le-am adus tot felul de argumente și la moțiune și am făcut și statistici arătând că am mai avut în țară alegeri în două tururi la primari și s-a văzut că 60% au ieșit din primul tur. Argumentele noastre nu au convins și prin urmare ei și-au asumat această răspundere în fața Parlamentului și atunci am fost obligați într-un fel sau altul să venim cu această moțiune de cenzură. Sigur că această moțiune de cenzură le-a deschis calea pentru anticipate dar totodată eu vin și spun că președintele când a făcut acea consultare cu partidele politice de fapt a făcut o chestiune de formă, așa numai de ochii lumii fără să se uite exact în structura Parlamentului, sau fără să se uite la partidele care au venit și au propus de fapt o majoritate și un prim ministru. Prin urmare a desemnat același prim ministru care a fost demis și consider că de fapt asta își dorea să vină în fața Parlamentului să nu fie votat. Sper că la a doua propunere nu o să vină tot cu domnul Orban pentru că în aceste condiții sigur vom ajunge la alegeri anticipate de care de altfel nu ne ferim și nu speriem”, a explicat Bejinariu.

Bejinariu susține că PSD-ului nu îi este frică de anticipate arătând că de câte ori a fost la guvernare social democrații au adus bunăstare românilor

Bejinariu a declarat că PSD-ului nu îi este frică de anticipate arătând că de câte ori a fost la guvernare social democrații au adus bunăstare românilor, au adus creștere economică, au mărit salariile la profesori, la medici, au majorat pensiile, au realizat investiții. În opinia sa PNL care acum e pe val încearcă să grăbească alegerile parlamentare pentru a prelua inclusiv Parlamentul astfel încât să facă ce vor și să nu răspundă în fața nimănui. ”Vor totul ca să nu-i mai poată trage nimeni la răspundere. Toată povestea e legată de creșterea pensiilor de la 1 septembrie, de acea lege promulgată de președinte cu privire la dublarea alocațiilor pentru copii și multe alte lucruri benefice pentru români pe care vor să le elimine. De aceea vor să ajungă la anticipate să aibă o majoritate în Parlament ca să nu mai răspundă în fața nimănui. Ăsta e scopul pentru care PNL dorește să ajungă la anticipate”, a mai spus Eugen Bejinariu.