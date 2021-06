Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a atras atenția asupra faptului că în timp ce România „plânge sub urgia apelor”, actualii guvernanți își etalează mușchii în bătăliile lor interne pentru „ciolanul” funcției de președinte de partid. Într-o declarație politică, Eugen Bejinariu a spus că românii sunt încovoiați de griji sub năpasta vijeliilor și guvernanții își trâmbițează între ei triumfuri individuale ca să aibă ce adulmeca politrucii care migrează din spatele unui candidat în poza celuilalt. „PNRR-ul în care și-au bugetat onorarii nesimțite pentru consultanții lor politici zace, contestat si penibil la Bruxelles, în timp ce bugetul tării geme sufocat de neputințele lor de a construi sau crea bunăstare. Romania a obținut 610.000 de euro de la Bruxelles pentru a sprijini activitatea în domeniul culturii, Estonia a obținut 10,6 milioane pentru același obiectiv. Fie și doar acest exemplu arată neputința cronică a celor ce promiteau belșug, bune relații și priceperi internaționale de a aduce bani României. Guvernarea PNL-PLUSR e mai neputincioasă și mai dăunătoare chiar decât a fost Guvernul Zero al anului 2016. Are, în parte aceiași incompetenți așezați în funcții de responsabilitate bugetară și are în plus o brigadă de cinici înfometați de ciolan. Campaniile interne ale partidelor de la putere aduc revelații despre caracterul celor ce se luptă pentru supremația fiecărei echipe. Ei între ei dezvăluie apucături bolșevice de acaparare a puterii, ei despre ei povestesc fraude, mârșavii și se amenință cu dosare penale”, a declarat Eugen Bejinariu. El consideră că ar fi utile pentru electorat toate aceste dezvăluiri, dacă ele nu ar ocupa întreg timp și nu ar consuma întreaga energie pe care ar fi trebuit să le pună în slujba unei vieți mai bune pentru oameni.

„În timp ce avem record de absolvenți ai liceelor care nu se mai înscriu la examenul de bacalaureat, coaliția de dreapta-stânga ne-a invadat ecranele televizoarelor și computerelor cu preocuparea exclusivă pentru introducerea educației sexuale în școli. În timp ce sistemul sanitar colapsează și personalul medical din centrele de vaccinare își așteaptă de luni de zile banii, guvernanții își dispută în avans miliardele unei agenții pe care au inventat-o și inclus-o șoptit in PNRR pentru realizarea agendei lor mârșave”, a mai spus deputatul PSD de Suceava. El a arătat că în timpul guvernării liberale de anul trecut, România a fost singura țară din lume care și-a arestat în spitale oameni fără simptome și fără nevoie de tratament, iar acum, în timpul guvernării „liberal-pluseriste” România este singura țară din lume care își propune să vaccineze oamenii pe banii lor.

„Noi, PSD, din opoziție, în timp ce am avut grijă la drepturile oamenilor astfel încât aceștia să nu ajungă în arestul sanitar și să nu mai primească amenzi neconstituționale, am sprijinit toate temele mari, strategice astfel încât să trecem mai ușor peste pandemie. Am susținut și încurajat prin propriile exemple campania de vaccinare și alinierea la practicile internaționale, dar guvernanții au eșuat în implementarea tuturor acestor strategii. Românii sunt înrobiți de datorii cu dobânzi uriașe, pe care le vor plăti scump și copiii copiilor noștri, sunt buimăciți de măsuri confuze, de scăderea puterii lor de cumpărare, de neputința, aroganța și lipsa de responsabilitate a celor care-i conduc în vremuri și așa foarte grele. Oamenii sunt speriați de lipsa de grijă, viziune și păsare a celor care ar trebui să le asigure o viață mai bună. Admit că la precedentele alegeri partidele care astăzi formează coaliția de guvernare aveau ingrediente care să seducă electoratul, dar toate aceste ingrediente s-au dovedit a fi retorică seacă, doar vorbe meșteșugite care au ascuns caractere găunoase”, a declarat Eugen Bejinariu, care a mai adăugat că „admit că înțeleg pe alocuri preferința unor alegători pentru a experimenta partide și oameni noi la putere, dar ce folos, dacă acești oameni se dovedesc a fi mai corupți moral și incapabili managerial decât au fost vreodată oamenii politicii PSD-iste care a adus deopotrivă bunăstare si speranță. Cel mai recent studiu publicat de Transparency International ne arată limpede că după plecarea PSD-ului de la guvernare a crescut și corupția la nivel guvernamental și deznădejdea românilor. Să păstrăm aceste lucruri în minte când vom vota data viitoare, oameni buni!”