Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a susținut o declarație politică în care a susținut că România are nevoie în momentul de față să-și consolideze securitatea energetică și alimentară. În același timp, Eugen Bejinariu a subliniat că susține redeschiderea unor mine închise prematur și discreționar, cum este cea de uraniu de la Crucea, precum și a tuturor întreprinderilor care pot contribui la diminuarea efectelor devastatoare ale crizelor cu care se confrunta românii.

Vă prezentăm în continuare declarația politică a deputatului Eugen Bejineiu:

„Contextul economic global este profund afectat de războiul condamnabil și nemilos din Ucraina. Cu precădere Europa, țările ei estice, deci și Romania sunt direct și dramatic afectate de consecințele acestui război. Securitatea energetică și cea alimentară sunt deja periclitate. Ne confruntăm accelerat cu o criză a energiei, iar prețurile care continua să crească alarmant au afectat viața de zi cu zi a oamenilor și companiilor de orice fel. Am depășit faza șocului emoțional pentru oameni, se pune deja problema subzistenței în multe familii. Știm că va urma o criză alimentară de proporții. Va fi deficit de produse alimentare, de grâu, de porumb și în general de produse agricole. De aici mai departe, în spirală, vom suferi de lipsa multor alimente din coșul de bază. Deficitul atrage după sine creșteri de prețuri, deci criza alimentară va îmbrăca toate formele grave: pe de o parte vor lipsi produse alimentare și pe de altă parte cele care se vor găsi vor avea prețuri crescute amețitor. Lanțul global de aprovizionare era deja afectat de efectele pandemiei, se adaugă efectele crizei generate de un război sângeros care părea neverosimil.

Tocmai pentru că putem anticipa dezastrul industriei alimentare în următoarele luni, avem obligația de a lua măsuri excepționale. Una dintre aceste măsuri socotesc potrivit să fie legată de acordarea subvenției către combinatul Azomureș; este principalul furnizor de îngrășăminte pentru agricultura românească, producția lui constituie „oxigenul” pentru agricultura noastră și nu ne permitem să lăsăm in agonie o astfel de întreprindere. Azomureș nu funcționează de aproape trei luni, activitatea este suspendată ca urmare a faptului că nu-si poate permite noile costuri ale gazului; are nevoie de o forma de subvenție și avem obligația de a identifica o astfel de soluție. Pentru Azomureș gazul nu este combustibil, ci materie prima. Practic 80% dintr-un sac de îngrășăminte este gazul.

În lipsa îngrășămintelor pe care le furniza activitatea Azomureș, fermierii vor pune la dispoziție cantități mai mici de grâu și porumb, acest lucru ar accentua spirala dramatică a lipsei acestor produse. 90% din producția Azomureș alimenta agricultura românească, iar lunile de inactivitate ale combinatului au generat deja un deficit de aproape jumătate de milion de tone de îngrășăminte. Pur și simplu nu ne permitem sa nu identificăm o soluție, indiferent de faptul că presupune diligențe de a explica partenerilor noștri europeni sau eforturi financiare. Faptul că nu găsim soluția de aloca 50 milioane pentru acest obiectiv strategic al economiei poate condamna la foamete cetățenii români. Știu ca „foamete” sună neverosimil in anul 2022, dar și scenariul unui război cotropitor al Rusiei părea de neimaginat acum câteva luni.

Cred ca acțiunile Guvernului României în noul context de securitate trebuie să reașeze priorități la care ne angajasem în trecut. Nevoia de securitate energetică și alimentară presupune decizii diferite de cele pe care le adoptasem în trecut. Așa cum încurajarea surselor de energie regenerabilă, redeschiderea unor mine si hidrocentrale, extinderea producției de energie nucleară la Cernavoda constituie acum prioritate, trebuie să intervenim prompt pentru a preîntâmpina, cât se poate, efectele crizei alimentare globale. Altfel am putea ajunge exact în situația în care am plătit recent 20 de milioane de euro pe import de uraniu din Kazahstan pentru Cernavoda, doar pentru că mina Crucea continuă să fie închisă.

Pledez apăsat și voi continua să fac toate demersurile atât pentru redeschiderea unor mine, închise prematur și discreționar așa cum a fost închisă mina de la Crucea, cât si pentru susținerea activității tuturor întreprinderilor care pot contribui la diminuarea efectelor devastatoare ale crizelor cumulate cu care se confrunta românii!”