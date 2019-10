Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a criticat în cadrul unei declarații politice intitulate ”De la stânga, prin dreapta, către stânga înainte” atitudinea ”fascistoidă” care s-a instalat în discursul noilor actori ai puterii, care au trecut ”de la lupta legitimă a opoziției cu un partid de guvernământ, la războiul cu jumătate din poporul pe care vor să-l guverneze”. Bejinariu a arătat că această atitudine este ” iresponsabilă și primejdioasă” și le-a transmis ”domnilor și doamnelor din PNL și USR+”, să nu facă din România teritoriu de război și să nu-și ”transforme frustrările în obuze și meschinăria în gloanțe cu verb”. Pe de altă parte parlamentarul social democrat a subliniat că guvernarea PSD a adus creștere economică în România arătând că au crescut salariile, au crescut pensiile, a scăzut TVA-ul, a crescut consumul, s-a stimulat piața turismului și a construcțiilor și peste 1,3 milioane de oameni au depășit pragul sărăciei.

”Opoziția de dreapta, PNL și cea neo-marxistă, USR au reușit să adune pas cu pas îndeajuns de mulți parlamentari ca să treacă o moțiune de cenzură. Au încropit, cu șantaje, amenințări și mașina ambulanței, o majoritate de conjunctură, cât să dea jos guvernul PSD. Urmează să asistăm la felul de situații în care își vor etala disensiunile, orgoliile și agendele meschine; atât de diferite și de ego-centrate încat nu mai încape nicăieri profesionalismul pe care îl clamau până acum.

O dată cu preluarea șchiopătândă a puterii au declanșat o retorică mai agresivă, violentă chiar care vizează nu numai membrii guvernului și parlamentarii PSD, ci psd-iștii în general, atât membrii partidului nostru, cât și susținătorii și votanții. O atitudine fascistoidă s-a instalat în discursul noilor actori ai puterii, au trecut de la lupta legitimă a opoziției cu un partid de guvernământ, la războiul cu jumătate din poporul pe care vor să-l guverneze. Este o atitudine deopotrivă iresponsabilă și primejdioasă. Va reuși să creeze zgomot asurzitor, va reuși să instaleze o ură sporită, să divizeze în plus societatea, să propage minciuni despre “moștenirea dezastruoasă” și să adauge accente toxice de comportament social, dar nu va reuși să întunece mințile oamenilor raționali și nici să modifice realitatea guvernării noastre de succes.

România încheie șase ani de creștere economică record în Europa, sub guvernare PSD. În acești ani au crescut salariile, au crescut pensiile, a scăzut TVA-ul, a crescut consumul, s-a stimulat piața turismului și a construcțiilor și peste 1,3 milioane de oameni au depășit pragul sărăciei. Au scăzut taxele pentru micro-întreprinderi -cele care contribuie în cea mai mare măsură la bugetul de taxe și impozite al României- a scăzut impozitul pe venit, exporturile au crescut cu 80%, salariul mediu s-a dublat (de la 1500 de lei la 3000 de lei), iar numărul locurilor de muncă a crescut cu peste 700 000. Am păstrat deficitul, am gestionat inflația și dobânzile bancare.

Ne-am onorat promisiunile față de oameni, față de toate categoriile de oameni. N-am neglijat nici cetățenii din categorii defavorizate, nici mediul de afaceri, nici agenda internațională în timp ce gestionam Președinția Consiliului Uniunii Europene. Cu alte cuvinte ne-am făcut datoria, așa cum am promis și știm că atunci când oamenii vor da deoparte discursul urii promovat de PNL și USR vor pune ștampila votului lor în dreptul partidului care a contribuit în mod concret la o viață mai bună pentru români.

Respingem cu toată fermitatea retorica urii și atitudinea “războinică” a membrilor PNL și USR+. Suntem în competiție politică domnilor și doamnelor din PNL și USR+, dar nu faceți din România teritoriu de război. Nu vă transformați frustrările în obuze și meschinăria în gloanțe cu verb. Noi prețuim faptele, realizările concrete pentru viața oamenilor, performanța. PSD nu poate fi înfrânt în conștiința cetățenilor României, pentru că, dincolo de discursuri exaltate și postări manioase pe facebook ale unor politicieni iresponsabili, oamenii apreciază performanța politică prin ceea ce aceasta aduce concret în viața lor. Dincolo de urletele electorale știu și cetățenii României știm și noi că viața oamenilor va fi mai bună doar atunci când noi vom reveni la putere!”