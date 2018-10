După ce, la începutul anului, BeKid.ro – unul dintre cele mai mari magazine online pentru copii din România – a devenit primul magazin de profil care a introdus plata prin Bitcoin, începând cu luna octombrie, părinții pot cumpăra jucării pentru copiii lor și prin … Ethereum, a doua cea mai populară criptomonedă din lume.

Conducerea magazinului online a luat această decizie întrucât, de la introducerea Bitcoinului ca metodă alternativă de plată, surprinzător sau nu, mulți clienți din România (aproximativ 3% din total) au ales să achite prin celebra criptomonedă. Astfel, începând de luna aceasta, părinții pot cumpăra jucării, cărucioare, scutece, biberoane sau alte produse destinate copiilor, iar plata să o poată face și prin Ethereum, care este cotată la ora actuală la 170.99 Euro per unitate.

“Anul trecut, când primeam cereri de la clienți din România ca să introducem criptomoneda ca alternativă de plată pe magazinul nostru online, am crezut că este doar un moft de moment al românilor, însă am rămas plăcut impresionat că mulți români plătesc cumpărăturile online cu criptomonede. Uimirea noastra a fost cand una dintre primele comenzi a fost pentru un carucior de lux pentru copii in valoare de 4995 lei. Acest lucru ne-a determinat să introducem Ethereum – a doua cea mai populară metodă virtuală – ca metodă de plată pe magazinul nostru. În viitor, specialiștii preconizează ca aceste criptomonede vor fi mai des folosite pentru tranzacționările online decât monedele naționale”, declară Iulian Ghişoiu, General Manager al companiei care detine site-ul www.bekid.ro.

Ce este Ethereum și cum a “explodat” la începutul anului 2018?

Potrivit Wikipedia, Ether este o criptomonedă a cărui blockchain este generat de platforma Ethereum. Etherii pot fi transferați între conturi și utilizați pentru a recompensa participanții care minează (ex. rezolvă calcule matematice pentru securizarea rețelei) pentru munca depusă. Ethereum oferă o mașină virtuală descentralizată de tip Turing-complete, numită Ethereum Virtual Machine (EVM), care poate executa script-uri folosind o rețea internațională de noduri publice.

Ethereum a fost propus la sfârșitul anului 2013 de către Vitalik Buterin, un cercetător de criptomonede și programator. Dezvoltarea a fost finanțată de către un crowdsale on-line, care a avut loc în perioada iulie – august 2014. Sistemul a fost lansat pe 30 iulie 2015, cu 11,9 milioane de monede „preminate” pentru finanțarea investitorilor din crowdsale. Această cantitate reprezintă aproximativ 13% din total de monede în circulație.

În 2016, ca urmare a colapsului proiectului DAO (din eng. Decentralized Autonomous Organisation, ro. Organizația Automomă Decentralizată), Ethereum fost separat în două blockchain-uri – o versiune separată a devenit Ethereum (ETH), iar originalul a continuat ca Ethereum Clasic (ETC). Valoarea monedei Ethereum a crescut cu peste 13.000 la sută în anul 2017.

La ora actuală, criptomoneda Ether este cotată la aproximativ 170 Euro per unitate, însă în data de 13 ianuarie 2018, a atins apogeul său – 1187,08 Euro per unitate.