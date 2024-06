Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a anunțat că organizează sâmbătă seara, începând cu ora 21.00, o vizionare în aer liber a meciului Belgia – România pe Faleza Siret. ”Meciul poate fi vizionat pe un ecran de 86″, iar microbiștii sunt așteptați cu pături, voie bună și accesorii de tot felul (steaguri, tricouri, șepci etc.) pentru a susține împreună naționala României! Mulțumim voluntarilor care s-au oferit să ne sprijine! Hai R O M Â N I A!”, a transmis Popoiu.

