Situație fără precedent pentru celebra artistă Bella Santiago. Cântăreața era să leșine în plină stradă după ce a sesizat că nu mai avea absolut niciun ban pe cardul personal. Și-a dat seama că a fost ținta unei escrocherii și a fugit la bancă. Hoții i-au sustras câteva mii de euro bune printr-o înșelătorie des folosita în mediul online denumită phising, ce conține link-uri care duc la site-uri web necunoscute. ”Sunt foarte supărată”, Bella a comentat în exclusivitate pentru Click!

Solista din Filipine, stabilită în România, a sesizat o tranzacție necunoscută făcută din contul personal, iar atunci și-a dat seama că este ceva în neregulă și a încercat să-și verifice contul. A aflat cu stupoare că nu mai avea niciun leu pe card! Hoții i-au sustras câteva mii de euro bune printr-o metodă destul de des folosită. „Sunt absolut șocată! Sunt foarte supărată. Cineva mi-a furat banii din conturi și încerc să rezolv cumva cu banca. A scos câteva mii de euro de pe contul meu. Sunt banii pentru care am muncit la „Te cunosc de undeva!”. Acum două zile, când eram în vacanță în Delta Dunării am primit un mesaj de la Poșta Română că am primit un pachet și să accesez un link pentru plată. Eu nu mi-am dat seama, pentru că într-adevăr trebuia să primesc ceva, așa că am accesat link-ul din mesaj. Ieri, când m-am trezit, am primit mesaj că am făcut o plată. Am sunat repede la bancă”, a povestit în exclusivitate pentru Click!, Bella Santiago.

Sursa foto: Facebook

