Nu este un secret faptul ca un stil de viata sanatos implica o dieta hranitoare si exercitii fizice, aceasta fiind combinatia perfecta pentru vitalitate, tinerete si o viata lunga. Scuzele pentru a nu folosi banda de alergare acasa sau pentru a nu merge la sala sunt usor de gasit, dar cei ce opteaza pentru un antrenament regulat si fac o prioritate din acesta, sunt si cei care se bucura de o viata lunga, sanatoasa si fericita.

Daca vrei sa fii unul dintre ei, este usor. Incepe prin a-ti face un plan de nutritie bogat in fructe si legume. Adauga apoi si un program de antrenament obisnuit care sa se incadreze undeva in indatoriri si poti incepe primii pasi catre o viata lunga si sanatoasa. Insa, este important sa iti gestionezi timpul si obligatii astfel incat noile indatoriri sa devina o rutina zilnica de la care nu te abati. Doar asa iti poti schimba viata intr-un sens pozitiv.

Citeste mai departe pentru a afla ce exercitii ar trebui sa iei in considerare si modul in care mintea si corpul tau vor beneficia de ele. Totodata, va trebui sa te asiguri ca esti dotat cu aparate fitness adecvate pentru rezultate maxime.

Exercitii cardiovasculare pentru cresterea rezistentei si a energiei

Cheia unui corp sanatos si a unei stari de spirit pozitive consta in exercitiile cardiovasculare. Antrenamentele cardio regulate cresc rezistenta si nivelul de energie, topind grasimile suplimentare. Cardio este perfect pentru reducerea stresului care, din pacate, este inevitabil in viata agitata si incordata pe care o avem. Benzile de alergare, antrenorii eliptici si bicicletele de antrenament sunt primele trei optiuni ale celor pasionati de cardio. Asigura-te ca esti dotat cu cel putin unul din aceste echipamente de fitness.

Antrenament cu greutati pentru tonifiere si modelare corporala

Femeile viseaza intotdeauna sa aiba un corp sexy si sa fie mereu intr-o forma buna, in timp ce barbatii se straduiesc sa isi contureze si sa isi creasca masa musculara pentru a obtine un aspect cat mai masculin. Antrenamentul corect si regulat realizat cu greutati, sau antrenamentul de forta, este cea ce face ca visele sa devina realitate atat pentru barbati cat si pentru femei.

Antrenamentul cu greutati nu numai ca schimba aspectul vizual, dar si intareste ligamentele si tendoanele, crescand rezistenta corpului si reducand riscul accidentelor. Pentru un antrenament eficient cu greutati, echipamentele de fitness de care ai nevoie sunt o gantera sau un set de greutati pe care le poti folosi si acasa.

Pilates pentru echilibrarea corpului si cresterea flexibilitatii

Pentru a echilibra corpul si a creste flexibilitatea, Pilates este un sistem de exercitii foarte util. Practicand Pilates, iti vei antrena muschii in miscari continue si cursive, promovand astfel o buna postura si o sanatate optima. Unul dintre cele mai bune aspecte legate de Pilates este faptul ca iti echilibrezi corpul si flexibilitatea creste. Pentru antrenamente care sa aiba efecte sesizabile si in cadrul carora sa aduci in armonie mintea si corpul, vei avea nevoie de o minge de gimnastica, o saltea si un set de perne stretching.