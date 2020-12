Nu toate companiile isi permit cresteri salariale sau oferirea de bonusuri in bani pentru a-si motiva angajatii. Chiar si in acest caz, exista variante non-financiare de beneficii pe care le poti oferi angajatilor tai, pentru a-i motiva sa ramana in cadrul companiei si sa dea acelasi randament.

Pentru ce beneficii non-financiare opteaza companiile

Intrebati de Trend-Jobs.ro cum isi motiveaza non-financiar angajatii, reprezentantii site-ului Woman2Woman.ro spun ca, pe langa neneficiile financiare, au apelat si la alte modalitati de a-si motiva angajatii. Fie ca era vorba despre cursuri de perfectionare sau dezvoltare personala, fie de zile libere suplimentare platite, fie de suplimentarea dotarilor si a decorurilor din birourile angajatilor. Pentru ca majoritatea colaboratorilor muncesc de acasa, acestea au fost privite ca niste cadouri suplimentare.

“Nu e greu sa negociezi bartere cu alte companii, pentru a le oferi angajatilor beneficii suplimentare. Chiar si in cazul in care nu dispui de un buget in bani pe care sa il oferi ca bonus, exista o serie de beneficii pe care le poti oferi angajatilor, care sa ii bucure si pe care sa le aprecieze”, au declarat reprezentantii Woman2Woman.ro.

In cazul in care angajatii presteaza activitatile la sediul companiei, exista si alte variante de recompensare. Google, de exemplu, obisnuia sa le ofere angajatilor pranzul gratuit, dar si acces la zone cu snack-uri, cafea si multe optiuni de mic dejun, pranz sau cina, in functie de programul angajatilor. Chiar daca acestea nu sunt considerate beneficii financiare, ii sputesc pe angajati de multe cheltuieli.

Si alte companii din Romania au optat pentru crearea de cantine proprii, unde sa ofere fie mancare gratuita, fie la preturi extrem de mici, care sa nu incarce si mai mult bugetul angajatilor.

Alte companii asigura nu doar meniul zilnic, ci si transportul angajatilor si zone de relaxare la sediul firmei. Aici poate fi vorba de spatii de relaxare cu muzica si canapele confortabile sau Sali de jocuri electronice, ping-pong si nu numai.

In Japonia, spre exemplu, exista spatii de somn, unde angajatii pot sa se odihneasca in timpul serviciului, atunci cand simt nevoia. Ulterior, acestia au un randament mai mare si o stare mai buna.

In pandemie, munca de acasa, programul flexibil, livrarea pranzului la domiciliu sau zone sigure si cat mai atractive pentru desfasurarea activitatii pentru cei care nu pot lucra de acasa ar trebui luate in calcul de catre angajatori.

Sursa: Trend-Jobs.ro