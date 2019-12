Nu e nimic mai stimulant si relaxant decat posibilitatea de a te ridica de la computerul tau si a face o pauza de cafea pentru socializare cu colegii si cu o cana aburinda de espresso in mana. Este un moment de care ai nevoie, o pauza binevenita in cadrul oricarui proiect si o sansa de a lasa mintea sa rataceasca asupra altor lucruri.

Oare cum priveste angajatorul pauzele de cafea? Pauzele de cafea afecteaza sau nu productivitatea?

Studiile au dovedit ca pauzele de cafea, nu numai ca nu afecteaza productivitatea, ci ele au efectul opus. Permitandu-le angajatilor sa isi astfel de momente de relaxare sau chiar promovandu-le prin contractarea unui serviciu de inchirieri expresoare, afacerea ta va avea numai de castigat.

Asadar, de ce este bine sa iti lasi angajatii sa ia pauze de cafea in timpul lucrului?

Sansa de colaborare in grup

Pauzele de cafea promoveaza colaborarea in grup, chiar si pe proiecte individuale. Daca mai multi colegi de munca decid sa isi limpezeasca mintea pentru cateva momente in office la o cafea, inevitabil vor ajunge sa dicute despre munca. Acest lucru poate incuraja colaborarea in grup, oferind lucratorilor idei noi si solutii la provocarile pe care le au la locul de munca.

Un mediu de lucru pozitiv

Productivitate creste atunci cand oamenii se bucura de munca pe care o fac si sunt inconjurati de un mediu de lucru productiv. Nu exista modalitate mai buna de a crea un mediu pozitiv decat atunci cand oamenii au posibilitatea sa socializeze si sa comunice intre ei. Socializand si luand o pauza de la stresul zilei, chiar si pentru cateva minute, starea de spirit a angajatilor se va imbunati imens. La fel si capacitatea lor de a lucra mai bine.

Consumul de cafea tine angajatii in alerta

Consumul de cafea ii tine treji pe angajati si in alerta pe intreaga zi. Astfel ei sunt mai bine pregatiti pentru a face fata sarcinilor multiple.

Pauza de cafea permite o perspectiva noua

Daca o persoana este blocata pe un proiect si nu gaseste ideea de care are nevoie, o pauza de cafea ar putea ajuta. Parasirea proiectului si luarea unei pauze, permite desprinderea de problema si abordarea ei intr-o alta perspectiva. Revenind proaspat asupra proiectului, este foarte posibil ca ideea salvatoare sa apara imediat.

Concluzii

Tinand cont de toate avantajele pauzei de cafea prezentate mai sus, este clar ca ele sunt benefice nu numai pentru oamenii care lucreaza acolo, ci si pentru bunastarea companiei. Muncitorii fericiti vor avea o munca de calitate cu un randament crescut. Si nimeni nu ar fi fericit daca nu ar putea sa se desprinda cateva momente de la birou pentru o pauza de cafea relaxanta si remontanta.

Ai incredere in angajatii tai si permite-le sa ia pauzele de cafea atunci cand simt nevoia pentru a-si limpezi mintea si a putea face fata stresului si problemelor de la munca.