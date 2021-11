Pe masura ce iluminatul cu LED-uri devine din ce in ce mai popular, modelele variate de lampi pe sina ridica standardele moderne de design la un nivel incredibil. Atunci cand este instalata corespunzator, iluminarea cu LED-uri ofera un plus de securitate, durabilitate si un design atractiv.

Decoratorii de interioare se aventureaza in a folosi LED-urile colorate standard, folosesc sisteme programate pentru a obtine culori unice si le da posibilitate de a jongla cu intensitatea luminii care poate fi adaptata cerintelor specifice ale proiectului.

Fata de iluminatul incandescent, LED-urile ofera numeroase beneficii practice si estetice.

Reduc sesizabil consumul de energie si emit putina caldura

Fata de becurile incandescente traditionale, LED-urile folosesc cu pana la 80% mai putina energie. Acest lucru este extrem de util pentru a reduce costurile cu energia si a trece la utilizarea solutiilor sustenabile.

Daca becurile traditionale incandescente elibereaza 90% din energia lor sub forma de caldura, LED-urile emit foarte putina caldura.

Permit luminarea intr-o anumita directie

LED-urile emit lumina intr-o directie specifica si reduc necesitatea reflectoarelor. Este o caracteristica care le face le face alegerea cea mai potrivita pentru luminile incastrate in mobilier sau pentru iluminarea functionala cu lampi de masa sau de podea. Sunt perfecte pentru iluminarea unui birou sau a camerelor de zi.

Permit selectarea unghiului potrivit pentru distribuirea optima a fasciculului de lumina

Distribuirea fasciculului de lumina joaca un rol esential in obtinerea intensitatii potrivite a luminii si creare unui ambient placut. Pe masura ce lumina se indeparteaza de sursa, ea se disipa si isi pierde din intensitate. Folosind corpurile de iluminat cu LED, lumina poate fi dispersata sub forma unui fascicul cu unghi larg si va fi mai slaba sau cu unghi mic si va fi mai intensa.

Folosind lampile cu LED pe sina se poate realiza o combinatie variata de unghiuri si se pot obtine fascicule de lumina de intensitati variate. Astfel, designerii pot ajusta unghiul de disipare a fascicului si beneficiaza de o incredibila flexibilitate in iluminarea interioarelor.

Lampi pe sina cu LED

O sina sau o bara cu lampi LED va adauga interiorului o nota atractiva si moderna si ofera solutii de iluminare eficiente. Sinele curbate sau drepte contureaza un anumit design si pot fi personalizate in functie de preferinte. Acestea permit orientarea LED-urilor in diverse unghiuri si faciliteaza obtinerea iluminarii perfecte a oricarui tip de camera.

Sunt corpuri de iluminat pe care le poti folosi atat in birouri, cat si in camera de zi sau chiar si in dormitor. Sunt disponibile in diverse variante si optiuni de lumina alba rece sau calda si te vor cuceri prin aspectul modern si plin de stil. In plus, sunt durabile si le vei putea folosi fara probleme mai multi ani.

Alege sa profiti si tu de beneficiile lampilor cu LED pe sina si opteaza pentru un model care iti place si se incadreaza in designul camerei. Vei fi incantat de rezultate si, totodata, vei reduce considerabil costurile cu energia electrica!