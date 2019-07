Uleiul esential de trandafir este un tip de ulei utilizat frecvent in aromoterapie. Obtinut din planta Rosa damascena considerata cea mai aromata specie de trandafiri si cu cel mai mare continut de ulei, contine compusi aromatici ai florii si astfel se poate obtine un ulei esential pur de cea mai buna calitate cu multiple proprietati. Deoarece se crede ca acesti compusi au proprietati de vindecare, uleiul esential de trandafir este utilizat pentru o serie de afectiuni. Beneficiile uleiului esential de trandafir pot fi atribuite proprietatilor sale antidepresive, antiseptice, antispastice, antivirale, afrodisiace, astringente, bactericide, colagogice, cicatrizante, depurative, hemostatice, hepatice sau laxative.

Beneficiile uleiului esential de trandafiri pentru sanatate sunt urmatoarele:

Combaterea depresiei

Uleiul de trandafir stimuleaza respectul de sine, increderea si forta mentala, combinand in mod eficient depresia. Acesta pot fi foarte util in combaterea simptomelor depresiei si anxietatii. Ca antidepresiv, uleiul de trandafir poate fi administrat pacientilor cu depresie severa.

Reduce inflamatia

Uleiul esential de trandafiri poate sa calmeze in situatia in care ai o febra mare prin reducerea inflamatiei. Poate fi de asemenea benefic si in alte cazuri de inflamatie cauzata de infectia microbiana, indigestie sau deshidratare. Acest lucru poate duce la o reducere a conditiilor asociate cum ar fi reumatismul, artrita, guta si febra.

Proprietati antispastice

Uleiul esential de trandafir amelioreaza eficient spasmele din sistemul respirator si din intestine, precum si spasmele musculare din diferite membre. De asemenea, ajuta la vindecarea convulsiilor, a traumatismelor musculare si a crampelor.

Protejeaza impotriva virusurilor

Studiile au demonstrat ca uleiul esential de trandafiri protejeaza organismul impotriva multor tipuri de infectii.

Are efect afrodisiac

Elementul de baza in acest sens este uleiul esential al florii. Acest tip de ulei poate reduce simptomele disfunctiei sexuale, disfunctiei erectile, frigiditatea si dezinteresului general legat de activitatea sexuala.

Proprietati astringente

Uleiul de trandafiri imbunatateste sanatatea gingiilor si a radacinile parului in timp ce tonifiaza si ridica pielea, contracteaza muschii, intestinele si vasele de sange. Protejeaza impotriva pierderii precoce a dintilor si a parului, dezvoltarea ridurilor, pierderea fermitatii intestinelor si a muschilor zonei abdominale si a membrelor asociate cu imbatranirea. Mai presus de toate, uleiul esential de trandafiri ajuta la stoparea fluxului de sange de la rani si taieri prin contractarea vaselor de sange.

Elimina bacteriile

Este un bactericid bun, acest ulei poate fi utilizat in tratamentul diareei si a altor boli care sunt cauzate de bacterii. Mai mult, poate trata infectii bacteriene interne cum ar fi cele din colon, stomac, intestine si tractul urinar, precum si infectii externe la nivelul pielii, urechilor, ochilor si ranilor.

Ingrijeste pielea

Aceasta proprietate a uleiului esential de trandafiri poate fi de mare interes pentru cei care au grija foarte mult de aspectul lor. Se formeaza astfel cicatrici dupa acnee, reduce aspectul vergeturilor, a cicatricilor chirurgicale si urmelor lasate de sarcina. O mare parte din aceasta se datoreaza activitatii antioxidante a uleiului esential de trandafiri, care impulsioneaza procesele de vindecare ale pielii.

Purifica sangele

Uleiul esential de trandafir purifica sangele ajutand la indepartarea si neutralizarea toxinelor. Odata ce sangele este purificat si lipsit de toxine, esti protejat de eruptii cutanate, ulcere si boli de piele, precum si de stari grave pe care le pot provoca radicalii liberi, cum ar fi cancerul si bolile cardiace.

Ajuta in cazul lipsei menstruatiei

Stimuleaza secretiile hormonale care declanseaza menstruatia. Este deosebit de eficient pentru cele care sufera de menstruatii obstructionate si neregulate. Faciliteaza, de asemenea, combaterea crampelor, greata si oboseala, reducand in acelasi timp durerea asociata cu menstruatia si sindromul post-menopauza.

Previne sangerarea excesiva

Aceasta proprietate a uleiului esential de trandafir poate fi foarte utila pentru persoanele care sufera de hemoragie (sangerare, externa sau interna) dupa o leziune sau o interventie chirurgicala. Acesta accelereaza coagularea si coagularea sangelui si opreste sangerarea excesiva.

Mentine sanatatea ficatului

Uleiul esential de trandafiri este bun pentru sanatatea ficatului. Il pastreaza puternic, functioneaza corespunzator si protejat de infectii. De asemenea, trateaza probleme cum ar fi excesul de bile, acizi si ulcere.

Amelioreaza anxietatea

Uleiul de trandafiri actioneaza ca un tonic pentru nervi. Le da puterea de a suporta socuri si le protejeaza de tulburarile care apar din cauza varstei si a diferitor leziuni.

Cateva contraindicatii: Poate elimina durerile de cap daca este folosit in concentratii usoare, dar aroma puternica poate face exact opusul daca se foloseste o concentratie foarte mare. Nu ar trebui sa fie utilizat in timpul sarcinii, deoarece nu exista dovezi clare cu privire la faptul daca efectele uleiului esential de trandafir pot fi transferate fatului. Aceasta ar putea provoca o pierdere de sarcina daca este luata in exces, asa ca este necesar sa fiti atenti inainte de a folosi acest ulei.