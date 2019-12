Conform statisticilor, numarul persoanelor care beau cafea in fiecare zi a crescut de la 57% la 62% in numai un an de zile. Sansele ca angajatii tai sa se numere printre cele 62 de procente care se bazeaza pe cafeaua zilnica sunt foarte mari. Afla cum poate influenta randamentul angajatilor tai asigurarea unei cesti de cafea si cum iti poate creste afacerea un abonament de cafea.

Servirea cafelei la birou creste productivitatea

Nu este un secret faptul ca o ceasca de cafea servita in prima parte a zilei face ca orice dimineata obositoare sa devina ceva mai buna. Asigurarea cafelei angajatilor stimuleaza creierul, imbunatatind vigilenta, concentrarea si o serie de alti factori masurabili. Cand bei o cafea, cofeina este absorbita in fuxul de sange si blocheaza in creier un neurotransmitator inhibitor numit Adenozina.

Cheia cresterii nivelului de productivitate depinde de consumul cantitatii corecte. O ceasca de cafea este de obicei cantitatea ideala pentru a incepe ziua fara efecte secundare nedorite.

Cofeina promoveaza un mediu relaxant

Studiile au reliefat faptul ca numai aroma bogata a cafelei proaspat prajita are efecte benefice, modificand activitatea creierului si creand o stare de relaxare. Asigurandu-le angajatilor tai posibilitatea de a savura o cafea buna, aromata, proaspat rasnita, te asiguri de fapt ca le oferi o metoda de destresare. Acest lucru va avea urmari benefice asupra muncii si randamentului lor.

Bauturile calde ii fac pe angajati sa se simta apreciati

Punand la dispozitia angajatilor tai un serviciu de cafea la birou, nu numai ca le oferi ocazia sa se bucure de bautura zilnica preferata, dar ii faci si sa se simta apreciati. Conform studiilor, 61% dintre angajati au declarat ca serviciul acesta este o dovada a faptului ca angajatorului ii pasa de fericirea si bunastarea lor. In acelasi studiu, 85% dintre angajati au declarat ca o cafea de calitatea la birou creste productivitatea si imbunatateste moralul.

Angajatii fericiti lucreaza mai bine si cine nu isi doreste acest lucru pentru afacerea sa?!

Cafeaua este bogata in antioxidanti si poate imbunatati sanatatea generala

Cafeaua este o bautura bogata in multe vitamine si nutrienti importanti. Din numai o ceasca de cafea se poate obtine 11% din cantitatea zilnica recomandate de Vitamina B2 si multe altele.

Pe langa vitamine si nutrienti, antioxidantii din cafea pot juca un rol important in prevenirea multor boli, de la diabet pana la Alzheimer si chiar anumite tipuri de cancer. Aducerea unui serviciu de cafea la birou va ajuta la imbunatatirea starii generale de sanatate a angajatilor tai, ceea ce inseamna ca, pe termen scurt, inseamna mai putine zile de absente. Iar pe termen lung ajuta la cresterea bunastarii generale a echipei tale.

Serviciul de cafea la birou inseamna fericire

Cu toate aceste avantaje este greu sa mai gasesti un motiv intemeiat pentru a nu avea un serviciu de cafea la birou. Daca vrei sa creezi un mediu de munca fericit si productiv, este timpul sa iei in considerare un abonament de cafea.