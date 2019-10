Benone Sinulescu (82 de ani), solistul care an de an se mândreşte cu producţiile lui de roşii şi de dovlecei uriaşi, a devenit, în urmă cu câteva luni, ţinta hoţilor, care i-au subtilizat răsadurile. Nu o dată, ci de trei ori, până când Nea Beni s-a văzut nevoit să ia măsuri în livada lui de la Bârzava, Arad. El le-a vorbit reporterilor Click! despre viaţa de grădinar, dar şi despre carieră, la care nici că se gândeşte să renunţe.

”Am pus în solar mai multe feluri de roşii, ardei, ceapă, varză, vinete, dovlecei, castraveţi cât cuprinde, dar şi fasole cu păstăi lungi de un metru şi bame. Ne-a mers foarte bine recolta, într-un final.”, a povestit artistul pentru Click!. Dar au şi alte bunătăţi în curte: ”Avem kiwano, căpşuni, mure, zmeură, kaki, o frumuseţe, un fruct dulce care s-a prins foarte bine. Avem mulţi pomi fructiferi, meri, peri, moşmon (un arbust exotic, cu tulpină strâmbă-n.r.), un migdal şi aluni. A fost un an al nucilor! Mai avem şi smochine. Am mai avut rubarbă, din care am făcut dulceaţă. Prinţul Charles vine special la Arad pentru dulceaţa asta”.

