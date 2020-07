Benone Sinulescu (83 de ani) a stat mai mult în casă de când s-a instaurant stare de urgenţă în România, din cauza noului coronavirus, notează click.ro.

Celebrul interpret de muzică populară este stabilit de ani buni în comuna Bârzava din judeţul Arad, împreună cu soţia lui, Leny. Nu mai e un secret pentru nimeni că aici au o curte cu o grădină de vis, plină de flori, legume şi fructe. ”Anul acesta nu a fost anul roşiilor, chiar dacă nu am mai avut ploi acide. Am avut ani mai productivi, în rest am stat bine. Noi avem de toate în grădină. Mâncăm bio. Am mai ieşit la câteva săptămâni la Arad pentru a face diverse cumpărături, respectând rigorile, în rest am stat cuminte numai acasă.”, a declarat artistul penteru Click!.

