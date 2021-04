Benone Sinulescu şi soţia lui au o căsuţă cochetă în Bârzava, Arad, unde s-au stabilit de ani buni. Spre disperarea cântăreţului în vârstă de 83 de ani, într-o noapte, hoţii au intrat în grădina artistului şi au distrus totul, potrivit click.ro.

„O să am şi anul acesta o producţie frumoasă de roşii. Am avut anul trecut roşii de un 1,4 kg. Sunt campion, nu? Am un solar foarte frumos, dar nişte bandiţi au intrat acolo şi au rupt tot, tot, tot. Mi-au spus nişte vecini pe aici. Au smuls tot, nici nu se cunoştea că a fost acolo vreo plantă. Nu am văzut aşa ceva. Şi atunci am făcut o instalaţie de lumini, de alarmă, că atât ne mai trebuia. Noi ştim cu siguranţă cine a fost, mai bine îi blestemi că şi-au bătut joc de… mă rog. Am şi în jur de 100 de pomi fructiferi, meri, peri”, a declarat Benone Sinulescu la Antena Stars, conform sursei citate.

