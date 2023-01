Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Bursa de Valori Bucuresti (BVB) lanseaza un nou program de sprijin pentru imbunatatirea relatiei cu investitorii si de crestere a lichiditatii actiunilor listate la bursa.

Pana la 3 companii vor fi selectate pentru a primi sprijin in imbunatatirea activitatii de IR (Relatia cu Investitorii) din cadrul companiilor.

Companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti sunt invitate sa aplice pana la data de 28 februarie. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Bursa de valori Bucuresti (BVB) lanseaza in Romania un nou Program – „Investor Relations and Liquidity Support Programme” – in care vor fi selectati pana la 3 emitenti care vor beneficia de consultanta pentru a imbunatati vizibilitatea si lichiditatea acestora pe piata de capital. Programul va fi derulat in stransa colaborare cu companiile selectate si cu o echipa de consultanti profesionisti in Relatii cu investitorii (IR), cu expertiza locala si internationala, ai companiei VERTIK.

Initiativa comuna va permite companiilor selectate sa-si sporeasca vizibilitatea pe pietele de capital din Romania si sa obtina un set de instrumente esentiale pentru a-si pozitiona mai bine povestea pe piata de capital, in fata investitorilor. Companiile vor primi sprijin concret, adaptat nevoilor lor, inclusiv in ceea ce priveste dezvoltarea strategiei, pentru a crea o poveste de investitii eficienta, gestionarea interna a activitatii IR, precum si instruirea echipelor IR, sprijin in implementarea strategiei de IR, timp de 6 luni de la livrarea acesteia.

Companiile interesate sa se alature programului pot aplica pana cel tarziu pe 28 februarie 2023. Se asteapta ca mai mult de 10 companii listate sa se inscrie in program, dintre care pana la 3 vor fi selectate. Colaborarea cu firmele selectate va incepe cel tarziu in mai 2023. Mai multe detalii legate de procesul de inregistrare sunt disponibile aici.

80% din costurile serviciilor de consultanta furnizate pentru companiile selectate in cadrul programului sunt acoperite de KTACF – Programul de cooperare tehnica pentru dezvoltarea pietelor de capital, finantat de Guvernul Coreei, in timp ce 20% din costuri ar urma sa fie acoperite de companiile selectate.

Pentru a afla mai multe despre program si despre ultimele tendinte in IR, companiile sunt invitate sa se inscrie la webinar-ul de lansare din 19 ianuarie, gazduit de BERD, Bursa de Valori Bucuresti si firma de consultanta romaneasca VERTIK. Companiile care doresc sa participe la webinar trebuie sa-si inregistreze participarea aici.

„Bursa de Valori Bucuresti are o baza de investitori puternica si diversificata, precum si o baza de emitenti care au potentialul de a deveni mai atractivi prin utilizarea instrumentelor proactive de IR si lichiditate. Pe termen lung, credem ca succesul companiilor listate depinde de modul in care acestea reusesc sa construiasca o piata de capital activa, care sa mentina atentia investitorilor si sa atraga continuu noi investitori. Acest lucru ar conduce la o piata de capital mai eficienta, cu afaceri capabile sa acceseze capitalul la un cost rezonabil, sporind ulterior investitiile in activitatea lor si conducand la cresterea ocuparii fortei de munca si a contributiei lor in economie” a declarat Attila Toth, Director, Capital & Financial Markets Development Team, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

„Suntem incantati sa fim martorii lansarii programului in Romania, datorita initiativei BERD. Invitam companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti sa aplice deoarece credem ca avem multe povesti de investitii interesante care pot atrage semnificativ mai mult interes din partea investitorilor. O strategie clara si eficienta pentru prezenta pe piata de capital a unei companii este un factor decisiv care poate imbunatati vizibilitatea, perceptia investitorilor si, in final, lichiditatea si multiplii de evaluare si aceasta este ceea ce ne propunem” a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

„Suntem onorati ca am fost numiti consultanti pentru ”Investor Relations and Liquidity Support Programme” si sa contribuim astfel cu expertiza noastra la un proiect unic, prin care pana la 3 emitenti isi vor actualiza practicile de IR si vor deveni mai vizibile pe piata de capital. Vom colabora indeaproape cu echipa fiecarei companii, atat cu profesionistii din management, cat si cu cei din domeniul IR, pentru a concepe o abordare adecvata si pentru a defini si sprijini implementarea celor mai bune instrumente IR pentru beneficiul pe termen lung al companiei si al tuturor actionarilor. Cresterea vizibilitatii printr-o strategie de IR mai buna inseamna aducerea afacerilor mai aproape de investitori, prin utilizarea unor tehnici si instrumente de comunicare diversificate si este misiunea noastra de zi cu zi la VERTIK” a declarat Daniela Serban, Consultant principal, fondator si Managing Partner VERTIK.

Pentru intrebari suplimentare, companiile sunt rugate sa ia legatura cu Daniela Serban, la adresa dserban@vertikgroup.eu.

Despre VERTIK

Cu sediul in Bucuresti, compania VERTIK ofera servicii integrate de consultanta, pentru dezvoltarea si implementarea strategiilor de IR (Relatia cu Investitorii) si a comunicarii financiare, adaptate nevoilor companiilor, pe pietele de capital romanesti si internationale. Compania colaboreaza cu unele dintre companiile listate recent la BVB, incluse in indicele principal, BET, cu companii listate pe piata AeRO, precum si cu cele interesate de emiterea de actiuni sau obligatiuni.

Despre Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de Valori Bucuresti, institutie fundamentala a pietei de capital, este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. Bursa de Valori Bucuresti, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde si Depozitarul Central, institutia responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar in octombrie 2019 a luat fiinta contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate la bursa locala.

Capitalizarea bursiera cumulativa a tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti (locala si internationala) depaseste 44 miliarde EUR (date la 16 ianuarie 2023).

In anul 2022 indicele BET a ajuns la 20 de companii, pentru prima data in istoria sa. De asemenea, la finalul anului 2022, Romania avea 13 companii listate incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente, sapte in indicii FTSE Global Micro Cap si sase in indicii FTSE Global All Cap. Pentru mai multe informatii despre Bursa de Valori Bucuresti, va rugam sa consultati www.bvb.ro

Despre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

BERD este o banca multilaterala care promoveaza dezvoltarea sectorului privat si a initiativei antreprenoriale in 38 de economii, de pe trei continente. Banca este detinuta de 71 de state, precum si de UE si BEI. Investitiile BERD urmaresc sa faca economiile din regiunile sale competitive, bine guvernate, verzi, incluzive, reziliente si integrate. Pana in prezent, BERD a investit peste 10 miliarde de euro in peste 500 de proiecte din Romania.