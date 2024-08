Bergenbier S.A., parte a grupului Molson Coors Beverage Company, unul dintre cei mai importanți producători de bere din România, a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 907 milioane de lei, în creștere cu aproape 14% față de anul anterior.

„Pentru noi, anul 2023 reprezintă încă o validare că strategia companiei, revizuită și amplificată începând cu anul 2020, funcționează într-un mod sustenabil. Am experimentat trei ani consecutivi de creștere solidă a cifrei de afaceri, în medie cu peste 10% an de an. Suntem încrezători că am făcut un pas semnificativ în consolidarea poziției în piața berii din România. În ciuda factorilor externi, am continuat să investim în multiple linii din business, acest model ajutându-ne să întărim relațiile comerciale cu partenerii și să întâmpinăm nevoile diverse ale consumatorilor. Printre realizările anului 2023 găsim parteneriatul solid dintre Bergenbier și Echipa Națională de Fotbal a României, diversificarea portofoliului de branduri, dar și progresul în reducerea emisiilor de carbon din procesele tehnologice ale Fabricii din Ploiești. Nu am putea realiza toate aceste lucruri fără oameni, colegii și partenerii noștri, și fără prietenia dintre noi, așa cum o spune și sloganul brandului nostru central Bergenbier: Prietenii știu de ce”, a punctat Mihai Voicu, Director General Bergenbier S.A.

În 2023, producătorul de bere a menținut echilibrul dintre mediul macroeconomic dificil, nevoile consumatorilor și cele ale clienților, fără a face compromis de la calitate. În plus, compania a continuat pe drumul sustenabilității, investind în strategii concrete pentru reducerea amprentei de carbon a berilor produse în fabrica din Ploiești.

„Așa cum era de așteptat și în 2023 am navigat în ape tulburi, cu multiple provocări externe, cum ar fi o inflație ce s-a menținut ridicată, cu impact direct asupra puterii de cumpărare a consumatorilor, precum și noi creșteri ale accizei. Acest mediu ne-a împins să ne reinventăm în permanență, să gestionăm eficient costurile de producție și administrative, să găsim soluții rapide și astfel ne-am îndeplinit obiectivele financiare, începând cu depășirea pragului de 900 milioane de lei pentru cifra de afaceri. De asemenea, am plătit către statul român taxe și impozite aferente anului 2023 în valoare de 247 de milioane de lei, în creștere cu aproximativ 12% față de anul anterior. Nu știm cum se va închide 2024 și prin ce noi încercări va trebui să trecem, dar cu siguranță capacitatea de transformare, reziliența și spiritul de echipă ne vor ghida către atingerea țintelor financiare și în acest an”, a adăugat Alexandru Nomicos, Director Financiar al companiei.

Conform datelor publicate de Asociația Berarii României, piața berii a scăzut cu 5% în anul 2023, raportat la anul anterior, ajungând la un volum de 15 milioane de hectolitri.

„Pentru Bergenbier S.A., planurile din 2024 sunt ambițioase, în linie cu obiectivul nostru de a ne crește amprenta în segmentele cheie: core și premium. Am avut deja una dintre cele mai mari lansări prin brandul Caraiman, un brand ce aduce consumatorilor ceva inedit prin gustul echilibrat. Mai mult decât atât, le oferim colegilor noștri condiții optime, suport constant în dezvoltarea personală și profesională, dar și o bucurie reală de a fi parte din familia Bergenbier S.A. și din tot ceea ce compania produce pentru partenerii și consumatorii săi”, a mai completat Mihai Voicu.

Despre Bergenbier S.A.

Parte a grupului Molson Coors Beverages Company Central & Eastern Europe, compania Bergenbier S.A. a fost fondată în 1994, iar cea mai importantă marcă din portofoliul său, Bergenbier, a fost lansată un an mai târziu. Astăzi, Bergenbier S.A. este în top trei companii producătoare de bere din România, având o fabrică modernă la Ploieşti şi o reţea performantă de distribuţie naţională. Bergenbier S.A. acordă o atenție sporită impactului pe care îl are în comunitate și asupra mediului. Portofoliul companiei cuprinde mărci care acoperă toate segmentele pieţei. Pe lângă berile produse la Ploiești – Bergenbier, Caraiman, Fresh, Staropramen, Staropramen Unfiltered, Stella Artois, Beck’s, Noroc, Löwenbräu – compania importă și distribuie în exclusivitate specialitățile pragheze Staropramen Dark, berile de abație belgiene Leffe și Hoegaarden, berea americană Miller Genuine Draft, cea mai iubită bere mexicană, Corona, precum și berea albă germană nefiltrată Frazinskaner. De asemenea, compania are din 2023 în portofoliu și variantele 0.0% alcool pentru Stella Artois și Staropramen.

Despre Molson Coors

De peste două secole, Molson Coors fabrică băuturi care aduc oamenii împreună pentru a se bucura de toate momentele vieții. De la Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling și Staropramen la Coors Banquet, Blue Moon Belgian White, Saint Archer Gold, Leinenkugel’s Summer Shandy, Creemore Springs și multe altele, Molson Coors produce unele dintre cele mai îndrăgite și emblematice mărci de bere realizate vreodată. În timp ce istoria companiei este înrădăcinată în bere, Molson Coors oferă un portofoliu modern care se extinde dincolo de industria berii cu cocktail-uri carbonatate, cafea, vin, kombucha, cidru și multe altele. Molson Coors Beverage Company este o companie cotată la bursă, care operează prin Molson Coors America de Nord și Molson Coors Europe și este tranzacționată la New York și la bursa canadiană (TAP). Angajamentul companiei de a ridica standardele industriei și de a lăsa o amprentă pozitivă asupra angajaților, consumatorilor, comunităților și mediului se reflectă în Our Beer Print și în obiectivele de sustenabilitate 2025. Pentru a afla mai multe despre Molson Coors Beverage Company, vizitați molsoncoors.com sau pe Twitter @MolsonCoors.