Bergenbier, unul dintre cei mai longevivi parteneri ai Echipei Naționale, se alătură Generației de Aur la meciului de retragere. Pe 25 mai 2024, pe Arena Națională, într-o demonstrație de recunoaștere a contribuției lor, tricolorii vor scrie o pagină memorabilă în istoria fotbalului românesc, alături de fanii pe care i-au bucurat de atâtea ori.

25 Mai – Ultimul Dans al Generației de Aur

Arena Națională din București devine scena ultimului meci disputat de Generația de Aur, o echipă care a scos românii în stradă după partide memorabile la Bari, Toulouse sau pe legendarul Rose Bowl din Pasadena. Meciul de retragere reprezintă o ocazie specială pentru fanii fotbalului din întreaga țară să-și arate recunoștința și să-și aplaude idolii.

„Bergenbier retrăiește împreună cu Generația de Aur meciurile istorice disputate de Echipa Națională a României și ne bucurăm să le fim alături fotbaliștilor și antrenorilor în această zi importantă pentru noi toți. Invităm toți suporterii fotbalului să participe la o seară de excepție, în compania unor vedete sportive incontestabile pentru istoria fotbalului românesc.” spune Victor Teioșanu, Director de marketing Bergenbier S.A.

Tricolorii se vor duela cu o selecționată mondială formată din fotbaliști legendari, dar și adversari ai României în lupte teribile. Pe gazonul Arenei Naționale vor apărea nume uriașe precum Rivaldo, Hristo Stoichkov, Christian Panucci, Dida, Christian Karambeu, Christian Zaccardo.

”Alături de Hagi, Popescu sau Dumitrescu am trăit seri memorabile, ne-au unit, ne-au făcut o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Mă bucur că familia Bergenbier, din care am făcut și eu parte, este din nou alături de noi, o generație care a lăsat ceva în urmă și despre care încă se vorbește la peste 20 de ani de la acele momente. Pe 25 Mai îi așteptăm pe toți cei care ne-au fost alături la fiecare bătălie, fiecare victorie sau înfrângere, pentru că fiecare dintre ei a pus umărul la succesul nostru” a spus Bogdan Stelea, fost membru al echipei naționale.

De la meciul de retragere al Generației de Aur nu vor lipsi fotbaliști precum: Gică Hagi, Gică Popescu, Bogdan Stelea, Miodrag Belodedici, Ilie Dumitrescu, Marius Lăcătuș sau Ionuț Lupescu.

Fanii echipei naționale din întreaga țară sunt invitați să se alăture acestei sărbători a fotbalului românesc și să fie martori la un eveniment care va rămâne în istorie.

