Cuplul de un miliard de dolari, Beyonce (38 de ani) şi soţul ei, Jay-Z (50 de ani), au aterizat vineri pe aeroportul East Hamptons, din New York. Însoţiţi de o armată de bone, asistenţi personali, bodyguarzi şi alţi angajaţi care nu aveau mască, starurile şi-au luat toate măsurile de precauţie, notează click.ro.

Îmbrăcaţi în Adidas, Puma şi cu o şapcă La Dodgers pe cap, starurile au fost printre singurele persoane din avion care au purtat mască la debarcare. Cântăreaţa care a dat lovitura recent cu piese ”Drunk in Love” a coborât ţinând-o în braţe pe Rumi, în timp ce Jay-Z, a coborât cu Sir. Implicaţi activ în manifestaţiile legate de uciderea lui George Floyd, Beyonce şi Jay-Z s-au trezit daţi în judecată de cântăreaţa Lenora Antoinette Stines, a cărei voce apare la începutul cântecului Black Effect de pe albumul de familie intitulat ”Everything is Love”. Stines a fost deranjată de faptul că albumul îi are ca autori pe cei doi soţi Carter şi e foarte supărată că numele ei nu a fost menţionat pe copertă. Jay-Z şi Beyonce speră să ajungă la o înţelegere cu Stines şi să evite procesul, care le poate da peste cap planurile de promovare a albumului, potrivvit sursei citate.

