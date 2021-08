Regina R&B Beyonce a dezvăluit că va lansa în curând muzică nouă, asta după ce a petrecut „un an și jumătate” în studioul de înregistrări, lucrând la piese noi.

Într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar, vedeta în vârstă de 39 de ani a spus, potrivit contactmusic.com: „Cu toată izolarea și nedreptatea din ultimul an, cred că suntem cu toții pregătiți să evadăm, să călătorim, să iubim, să zâmbim din nou. Simt o renaștere în toate și vreau să fiu parte din acea evadare. Am lucrat în studioul de înregistrări un an și jumătate… Da, muzică nouă va fi lansată în curând!”

Beyonce a lansat ultimul album de studio în 2016, ‘Lemonade’.