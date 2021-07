La 7 ani de la divorțul de Victor Slav, Bianca Dăgușanu a făcut dezvăluiri despre sfârșitul mariajului ei de numai un an cu fostul prezentator de la Kanal D.

Bianca și Victor Slav au divorțat în 2014, după ce fosta asistentă a lui Dan Capatos a fugit, chiar în timpul mariajului, la Paris cu fostul ei iubit, fotbalistul Adrian Cristea, într-o escapadă romantică. “Ne-am cunoscut pe platourile de filmare, a fost o chimie între noi doi. Am fost magneți, ne-am lipit vreo 6 ani din viață. Este tatăl copilului meu, va fi prezent în viața mea și a Sofiei mult timp, ne respectăm. Am divorțat pentru că am ajuns, la acel moment, amândoi la concluzia că s-a terminat povestea. Anumite povești de dragoste sunt făcute ca să se termine, să se consume. El a mai luptat, a mai tras de mine, pentru familie. Eu, când am rămas însărcinată, chiar dacă nu eram în relațiile cele mai bune cu tatăl copilului, i-am zis: «eu acest copil îl păstrez, va fi fetiță și va fi prietena mea cea mai bună»”, a declarat Bianca Drăgușanu, la „Xtra Night Show”, potrivit click.ro.

