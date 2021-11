Bianca Drăgușanu e „la cuțite” cu Cătălin Măruță! Aceasta a fost invitată în emisiunea lui Măruță în urmă cu doar câteva zile, declarându-se extrem de dezamăgită de subiectele pe care le-a abordat prezentatorul. Mai mult decât atât, Bianca a explicat că nu va mai călca niciodată în emisiunea lui, potrivit click.ro.

Nu este prima situație de acest gen în care Cătălin Măruță este implicat, prezentatorul TV fiind acuzat de lipsă de profesionalism și dorință de rating de mai mulți invitați, printre care și Alexandra Stan.

Deși încă de la început a stabilit că totul va decurge cum trebuie, deoarece știa de la alte persoane că situația ar putea degenera, Bianca Drăgușanu s-a arătat extrem de dezamăgită de ultima ei experiență în emisiunea lui Măruță. „Sunt dezamăgită pentru că deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews.ro.

Bianca Drăgușanu a mărturisit că nu va mai accepta niciodată să meargă în emisiunea lui Cătălin Măruță.

