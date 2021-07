Bianca Drăgușanu a făcut declarații controversate în interviul recent, oferit lui Damian Drăghici. „Eu nu am reușit să termin facultatea, dar am tot ce-mi trebuie”, spune Bianca, afirmând că are prietene cu studii, dar care sunt vânzătoare și merg cu metroul, notează click.ro.

După o serie de invitați bărbați, Dan Pitiș, Grigore Leșe, Tzancă Uraganul, Dan Capatos, Damian Drăghici a avut o prezență de sex feminin în cea mai nouă ediție a podcastului său, de pe Youtube. Este vorba despre Bianca Drăgușanu. Ea a avut însă câteva declarații care fac vâlvă și la ora aceasta. „Am venit în București pentru a-mi urma visul. Nu am terminat facultatea, am făcut doi ani și jumătate la ASE, în Petroșani, după care am abandonat, după care am început alte cursuri la o școală de televiziune. Și acolo m-am pierdut pe drum. Și mi-am dat seama că adevărata școală care m-a ajutat pe mine să reușesc este școala vieții. Eu am prietene și cunoștințe cu două-trei facultăți și sunt vânzătoare și se plimbă cu metroul. Eu nu am reușit să termin facultatea, dar am tot ce-mi trebuie. Nu pot să spun că am sau n-am regrete că n-am terminat facultatea. Cred că mi-aș fi dorit foarte tare să devin medic dacă aveam capacitatea și resursele financiare la momentul potrivit, cu siguranță terminam Facultatea de Medicină și aș fi fost unul dintre cei mai buni medici esteticieni”, a declarat Bianca, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, potrivit sursei citate.

Oana Mareș condamnă, pe pagina personală de Facebook, fără să dea însă nume, decizia realizatorilor de podcasturi care, în goana după accesări, invită tot personaje care fac mare audiență la TV și în mediul online.

