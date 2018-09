De când s-a despărţit de Victor Slav, Bianca Drăguşanu se află în vizorul domnilor care şi-ar dori o relaţie amoroasă cu ea. Doar că blondina este singură, dar se pare că nu şi disponibilă. Vineri seară, fosta prezentatoare de la Kanal D a fost surpinsă în compania unui afacerist chinez, despre care gura târgului vorbeşte că ar fi potent financiar. Tânărul a stat cu ochii pe românca noastră toată noaptea, ba chiar s-a lăudat pe conturile lui de socializare că vedeta noastră i-a ţinut companie, potrivit click.ro.

Bărbatul se numeşte Ryan are 27 de ani şi se pare că este un potent afacerist, care ar vrea să dezvolte şi la noi o linie de cosmetice.

Cel care a făcut totul public a fost chiar chinezul. În timp ce ea a fost discretă și nu a publicat imaginea cu milionarul, el a vrut să şrie toţată lumea cu cine a vorbit întreaga seară. Aşa că a pus un filmuleţ de la masă, iar pe una dintre filmări a scris un mesaj cu subînţeles. “I guess the curtain is up… I am ready. All about us. Soon (n.r.: Bănuiesc că s-a ridicat cortina… Sunt gata. Totul despre noi. În curând)”, sunt cuvintele afaceristului, conform sursei citate.