Bianca Drăgușanu a ajuns miercuri seară la secția 7 de poliție din Colentina, zona în care locuiește. Însoțită de avocatul ei, Bianca Drăgușanu a venit să reclame că a primit trei telefoane de amenințare din partea unor bărbați necunoscuți. Ultimul dintre aceștia a amenințat-o pe blondă că va pătrunde în casa în care Bianca locuiește împreună cu fetița sa, Sofia, potrivit click.ro.

“În ultimele 48 de ore am fost sunată de pe trei numere de telefon diferite. Primul apel l-am primit ieri seară (n.r. marți) de la cineva care m-a sunat și înjurat. Al doilea, la fel, în seara de miercuri. La al treilea apel am înregistrat. Zicea: «Te bat, te fac, te dreg!» Ultimul mi-a zis: «Sunt în fața blocului tău, intru peste tine și peste fiica ta în casă, făi!» La ultimul apel m-am panicat maxim! Polițiștii m-au întrebat dacă s-a întâmplat în ultima vreme vreun incident. Nu, eu nu am de împărțit nimic cu nimeni. Aceste trei apeluri au legătură între ele”, a declarat Bianca Drăgușanu la emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena Stars, conform sursei citate. Întrebată dacă amenințările au legătură cu Gabi Bădălău sau cu fostul soț, Alex Bodi, Bianca a răbufnit.

