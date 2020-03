S-au certat la cuţite, pe 6 martie, când mama ei a şi chemat Poliţia, iar patru zile mai târziu depuneau actele de divorţ la notar, unde li s-a dat un termen de 30 de zile de împăcare. Iată însă că, după nici două săptămâni de pauză, Bianca Drăguşanu (38 de ani) şi Alex Bodi (38 de ani) s-au împăcat. Cei doi soţi au făcut anunţul în cadrul emisiunii “Teo Show”, de la Kanal D, potrivit click.ro.

“Alex urmează să mă ceară din nou în căsătorie. Ştiu că poate cumpăra inelul şi online. Eu am nevoie din nou să am încredere în ceea ce face, nu în ceea ce spune. Acum suntem la stadiul de a construi. Alex a făcut primul pas şi ne-am împăcat. Eu i-am cerut vehement să semnăm un contract de confidenţialitate prin care cine greşeşte plăteşte. Am stabilit de comun acord că viaţa noastră privată de azi înainte va rămâne viaţă privată şi l-am rugat să dea dovadă de mai multă maturitate. În felul acesta prin asumare şi adevăr poate exista o continuitate altfel nu există contextul acesta”, a povestit Bianca, conform sursei citate.

