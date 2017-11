Deja cunoscută în mediul de afaceri, antreprenoarea Bianca Tudor – fondator Elite Business Women – se aventurează într-un nou business-venture de data aceasta la SIBIU, lansând IT HUB SIBIU, în colaborare cu Swiss Web Academy și cu sprijinul Sibiu Events.

Prin acest program, care va avea loc în data de 14 noiembrie 2017, începând cu ora 18.30, la Swiss Web Academy din Sibiu, organizatorii vor conecta antreprenorii într-un proiect de inovaţie IT şi educaţie antreprenorială. Ineditul program IT Hub va oferi participanţilor cursuri de webdesign, web development, Social Media, dar şi programul Media Kit pt IMM-uri de dezvoltare a afacerilor în mediul online, evenimente de business networking şi educaţie antreprenorială.

Sibiul poate ajunge un veritabil “Silicon Valley” românesc

“Internet & Technology Hub (IT Hub) este un proiect inedit la Sibiu, dedicat antreprenorilor din zona de tehnologie și în egală măsură antreprenorilor care înteleg că ONLINE-ul este viitorul. Cum România este recunoscută pentru tinerii extrem de talentați în domeniu, suntem convinși că această iniţiativă este oportună și ajută comunitatea antreprenorială de tech să se dezvolte și la Sibiu, în inima tării. Se spune că unul dintre secretele succesului Silicon Valley, ca și platformă pentru antreprenoriatul tech, este mediul deschis și colaborativ de lucru. Oamenii împart între ei resurse, experiențe, lectii învătate, iar acesta este și obiectivul Internet & Techology Hub Sibiu sau IT Hub”, declară Bianca Tudor, co-fondatorul IT Hub Sibiu.

Expertiza elveţiană conlucrează cu talentul românesc

„Trăim într-o lume în care evoluţia tehnologiilor Internetului este fără precedent, în care se nasc concepte noi ce aduc oportunităţi de neimaginat până ieri. Reuşim cu greu să ţinem pasul cu această evoluţie, deşi înţelegem tot mai mult că foarte curând o parte din viaţa noastră personală şi profesională o vom trăi în mediul virtual. IT HUB Sibiu deschide poarta unui univers complet de servicii în care tineri curajoşi şi pasionaţi de IT pot da viaţă ideilor lor creatoare şi pot să îşi contruiască pas cu pas o carieră în business-ul IT”, declară Daniela Chrzanovski, co-fondatorul IT Hub Sibiu şi director general Swiss Webacademy, primul centru de formare de specialişti în domeniul Internetului din România.