Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” și-a deschis filială în cartierul Ițcani al municipiului Suceava. Aceasta va funcționa în incinta Centrului Multifuncțional „Arta” proaspăt modernizat de Primăria Suceava. Deschiderea oficială a avut loc astăzi în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean, Niculai Barbă, a directorului Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera”, Gabriel Cărăbuș, a consilierului județean Radu Pentiuc și a consilierului primarului Ion Lungu, Ovidiu Milici.

”Mă bucur că s-a deschis această filială a Bibliotecii Bucovinei la Ițcani. Biblioteca este o instituție de cultură care s-a validat în timp dar care are obligația să facă ceea ce trebuie pentru cultură. Ajungem la dilema citim sau nu citim o carte? Folosim mai mult internetul? Eu zic că partea asta cu internetul e un pic ca în modă. Acum s e poartă internetul dar vedeți că în modă lucrurile nu țin foarte mult. Sunt lucruri care rămân ani și zeci de ani. Dacă albul și negru e etern eu cred că cititul și cartea va dăinui, va fi atractivă și va fi căutată indiferent cât de mult sau cât de puțin internet va fi. Asta nu înseamnă că noi nu ne-am gândit să oferim ceea ce tinerii și numai caută. Prin urmare în bibliotecile noastre avem o serie de informații și activități care presupun accesarea internetului. Dar pe internet sunt toate lucrurile aruncate acolo și depinde de noi să spunem copiilor ce este bun să ia de acolo. Mai bun decât o carte nu găsesc dar este important să nu interzicem copiilor internetul. Cel mai important lucru este să citească o carte”, a spus Niculai Barbă. El a dăruit filialei nou înființate un album foto ”Dimitrie Balint”. Deschiderea filialei din Ițcani a Bibliotecii Bucovinei a avut și o parte artistică susținută de un grup de copii îmbrăcați în costume populare și purtând steagul tricolor.