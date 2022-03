Biblioteca Bucovinei va găzdui conferința „Unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918) sau Despre începuturile înfăptuirii Marii Uniri de la 1918”. Conferința va avea loc luni, de la ora 11.00, iar invitatul special va fi lector univ. dr. Vlad Gafița de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

„În urmă cu 104 ani, mai exact la începutul anului 1918, în contextul deloc favorabil dat de cursul Primului Război Mondial, România se afla în cea mai grea cumpănă a existenței sale. Prima rază de speranță a sosit de la Chișinău, prima provincie românească aflată sub stăpânire străină care a decis Unirea. Astăzi, în 2022, omagiem eforturile intelectualilor basarabeni din 1918 care și-au înscris numele în Cartea de istorie a neamului, deschizând drumul românilor spre MAREA UNIRE”, se arată într-un comunicat al Bibliotecii Bucovinei.