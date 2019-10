Pe 9 octombrie, începînd cu ora 12.00, Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” va găzdui un eveniment dedicat Memoriei Victimelor Holocaustului din Transnistria. Managerul Bibliotecii, Gabriel Cărăbuș, a informat că în cadrul manifestărilor, scriitoarea și cercetătoarea Angela Furtună va susține o conferință cu titlul „Arnold Daghani-110. Holocaust și Golgota: de la Mărturisitorul evreu la Măntuitorul creștin”. Conferința este dedicată notabilului pictor, scriitor și memorialist Arnold Daghani, originar din Suceava și devenit ulterior o somitate artistică a Occidentului. Arnold Daghani s-a născut în urmă cu 110 ani și a murit în Marea Britanie. Managerul Cărăbuș a precizat, într-un comunicat, că „Arnold Daghani este, ca și iluștrii autori bucovineni Norman Manea, Aharon Appelfeld sau Paul Celan, un supraviețuitor al Holocaustului transnistrean de sub regimul antonescian de tristă amintire, dar în plus față de aceștia a lăsat posterității nu numai amintiri și note de factură literară, ci mai ales documente și artefacte vizuale, de un mare impact evocator și testimonial privind ororile lagărelor”. La evenimentul de săptămîna viitoare, Gabriel Cărăbuș va vorbi despre importanța recuperării memoriei și a dialogului dintre toți actorii din comunitatea democrată. Programul mai include o prezentare video. Totodată, va fi organizată o expoziție de carte. Manifestările din 9 octombrie se vor desfășura cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului din România. Data de 9 octombrie a fost aleasă și stabilită prin Hotărîre de Guvern, plecînd de la semnificația că în această zi, în 1941, a început deportarea evreilor din Bucovina de Sud în Transnistria. Bucovina revenise sub administrația României conduse de Ion Antonescu în luna iunie a aceluiași an. Între 200.000 și 400.000 se estimează a fi numărul victimelor evrei, conform Raportului Final, elaborat la cererea Președintelui României și recunoscut de statul român.