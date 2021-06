O femeie de 24 ani din Rădăuți conducea autoturismul pe str. Putnei din municipiul Rădăuți, acroșând un biciclist, care s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, acesta fiind pe bicicletă.

În urma impactului, biciclistul, un minor de 13 ani a suferit leziuni ușoare, motiv pentru care a fost transportat de către un echipaj al Ambulanței la Spitalul mun. Rădăuți.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la Spitalul municipial Rădăuți i s-a recoltat o probă de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.

