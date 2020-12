O femeie de 55 ani, din Rădăuți, conducea autoturismul pe DN2H, în interiorul localității Milișăuți având direcția de deplasare dinspre Rădăuți spre Suceava. Într-o curbă la stânga, conducătoarea auto l-a acroșat cu partea din spate a autoturismului, pe un biciclist de 66 ani, din orașul Milișăuți, care se deplasa pe sensul de mers Suceava-Rădăuți.

În urma impactului acesta a căzut pe partea carosabilă, suferind leziuni. Biciclistul a fost transportat de un echipaj al ambulanței la Spitalul Județean Suceava în vederea acordării de îngrijiri medicale, însă în timp ce se afla la Spitalul Județean Suceava acesta a decedat.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ după care, la Spitalul Mun. Rădăuți i s-a recoltat o probă de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „ucidere din culpă”.

