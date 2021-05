La data de 10 mai, în jurul orelor 15.25, o tânără de 21 de ani, din com. Marginea, conducea autoturismul pe DN 2E din direcția com. Horodnic de Sus către centrul comunei Marginea. În aceeași direcție de mers, în fața acesteia, se deplasa în calitate de biciclist un bărbat în vârstă de 52 de ani din com. Marginea.

Coducătoarea auto s-a angajat în depășirea biciclistului, apoi a efectuat imediat manevra de schimbare a direcției spre dreapta, moment în care a acroșat biciclistul cu partea laterală dreapta spate a autoturismului.

În urma impactului biciclistul a căzut în afara părții carosabile, suferind leziuni ușoare.

Atât conducătoarea auto cât și biciclistul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care la Spitalul Municipal Rădăuți li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.